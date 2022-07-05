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Ekonomi

Karadeniz'deki tarihi keşif için geri sayım başladı

Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda derin deniz kesiminde boru döşeyecek 'Castorone' yarın Filyos Limanı'na varacak.

AA5 Temmuz 2022 Salı 10:00 - Güncelleme:
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Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak boruları derin deniz tabanına yerleştirecek "Castorone" adlı gemi yarın Filyos Limanı'na varacak.

AA muhabirinin uluslararası gemicilik verilerinden derlediği bilgilere göre, Castorone, 4 Temmuz'da Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığı Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar devam ediyor. Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışan doğal gazı vatandaşla buluşturmak için mesai harcıyor.

Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazın getirilmesini sağlayacak boruların büyük kısmının serim işlemi "Castorone" isimli gemi tarafından gerçekleştirilecek. Sığ kısımlarda "Castoro 10" isimli geminin yaptığı işlemin ardından "Castorone" derin denize boruları serecek.

325 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde ve 56 bin 529 groston ağırlığındaki geminin 6 Temmuz'da Filyos Limanı'na varması bekleniyor.

  • Sakarya Gaz Sahası
  • karadeniz doğal gazı
  • Castorone

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