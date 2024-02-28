Uaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hızlı tren ağını Karadeniz'e ulaştıracaklarını söyledi.

Uraloğlu, Samsun'da Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, yüksek hızlı tren ağını tüm Türkiye'de daha da yaygın hale getireceklerini aktardı.

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Eskişehir-İstanbul ve Konya-Karaman hatlarının ardından en son Ankara-Sivas hızlı tren hattını açtıklarını dile getiren Uraloğlu, "Şimdi hızlı tren ağımızı artık Karadeniz'e ulaştıracağız. Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a sonra da Samsun'a hızlı tren getireceğiz. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası kara yoluyla 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacak. 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu projesi de gündemimizdedir. İnşallah bu yıl içinde onun da proje çalışmalarını başlatacağız." dedi.

Karadeniz Sahil Yolu'nun, bölünmüş yol olarak hizmete alınmasıyla birlikte hızla gelişmeye başlayan Samsun'un, gerek şehir içinde, gerekse transit ulaşımda trafik yoğunluğunun her geçen gün artan bir cazibe merkezi olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, "Bu nedenle Samsun'un büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni projeler üretiyor, dev yatırımları hayata geçiriyoruz. 2002 yılından bu yana Samsun'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 73 milyar 391 milyon lira yatırım yaptık. 120 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 313 kilometreye, 119 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 375 kilometreye çıkardık." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Samsun'un 3 bin 752 metre uzunluğunda 55 köprüsünün bulunduğunu ve bunu 17 bin 200 metre uzunluğunda 123 köprüye yükselttiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yıl sonuna kadar 421 metre uzunluğunda 4 köprü daha inşa etmeyi planlıyoruz. Samsun'un 553 metre uzunluğunda tek bir tüneli vardı, ona 2 bin 325 metre uzunluğunda 2 tünel daha ekledik. Bugün burada inceleyeceğimiz Şehir Hastanesi Bağlantı Yolları ve Yeşilkent Kavşağı yapımı sürerken, Samsun-Bafra ve Samsun Çevre Yolu bitümlü sıcak karışım onarımı, Havza-Vezirköprü Yolu, Çarşamba-Ayvacık Yolu, Ladik-Taşova Yolu gibi 10 ayrı kara yolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nin sağlık alanındaki ihtiyaç duyduğu 1103 yataklı Samsun Şehir Hastanesi'nin yapımı ile bağlantı yollarının yapımını da aynı anda yürütüyoruz. Yolumuzu, Samsun Çevre Yolu'na iki noktadan bağlanacak şekilde projelendirdik. 5,3 kilometre uzunluğundaki yolumuzu 2x3 şeritli, bitümlü sıcak karışım standardında bölünmüş yol olarak inşa ediyoruz."

Daha sonra Uraloğlu, beraberindeki Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan ile birlikte Samsun Batı Yolu Projesi'ni ve Şehir Hastanesi bağlantı yollarını inceledi.