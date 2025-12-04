İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2025 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4662
  • EURO
    49,6651
  • ALTIN
    5727.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Karadeniz'e yeni nefes! ''West Dorado'' sahnede

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın duyurduğu Türkiye'nin 6. sondaj gemisi 'West Dorado', Karadeniz görevinden önce Mersin'e demir attı.

IHA4 Aralık 2025 Perşembe 10:21 - Güncelleme:
Karadeniz'e yeni nefes! ''West Dorado'' sahnede
ABONE OL

Türkiye'nin deniz filosuna kattığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Karadeniz'de görev yapacak 6'ıncı sondaj gemisi 'West Dorado' Mersin'e geldi.

Türkiye'nin satın aldığı 6'ıncı sondaj gemisi Mersin'e ulaştı. Gemi, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı açığına demirledi. Yedinci nesil 6'ıncı sondaj gemisi Taşucu Limanı'nında yaklaşık 2 ay süren bir çalışma sonrası hazır hale getirilerek Karadeniz'e gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan deniz filosuna katılan West Dorado'nın ikizi 'West Draco'nın 228 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki Taşucu Limanı'nda kırmızı beyaz renklere boyanarak, üzerine Türk bayrağı işlenen 5'inci sondaj geminin hazırlıklarında ise sona yaklaşıldığı öğrenildi.

"2026 YILINDA KEŞİF AMAÇLI 6 TANE YENİ SONDAJ PLANLIYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gemilerle ilgili 3 gün önce yaptığı açıklamadai "Sondaj gemilerimiz 4 tane Karadeniz'de şu anda çalışan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemilerimiz. Onlara bir tane Mersin Taşucu'nda beşinci gemimiz zaten gelmişti. Şimdi Karadeniz'de görev yapacak yedinci nesil 6'ıncı sondaj gemimiz de Mersin'de olacak. Yaklaşık 1-2 aylık bir operasyona ihtiyaç var. Ondan sonra da Karadeniz'de görevine başlayacak mevcut üretimimizi arttırmanın yanında Karadeniz'de 2026 yılında keşif amaçlı 6 tane yeni sondaj planlıyoruz" demişti.

Aranmadık hiçbir yer bırakılmayacak... Türkiye yeni petrol ve gaz keşiflerine kapı aralıyor

Türkiye ile Mısır, Ro-Ro hattına yeniden işlerlik kazandırılması için çalışma yürütecek
  • enerji bakanı
  • sondaj gemisi
  • karadeniz görevi

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.