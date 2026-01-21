Bakan Uraloğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut" kampanyası kapsamında düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekiliş Töreni"ne katıldı.

Sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin değerlendirmede bulunan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yaklaşımının ne kadar kıymetli olduğunu son gelişmelerle beraber gördük. Ama bu süreci provoke etmeye çalışanlar maalesef olmaktadır. Bayrağımıza yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. En ağır şekilde gereği yapılacaktır. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim Kürt kardeşlerimizle aramıza hiç kimse engel koyamaz, hiç kimse aramızı açamaz. Terörist teröristtir, Kürt bizim kardeşimizdir. Biz bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz."

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen "Ev Sahibi Türkiye" vizyonuyla Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğinin parçası olarak bir araya geldiklerini belirtti.

TOKİ'nin bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut inşa ettiğini dile getiren Uraloğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, deprem bölgesindeki büyük başarısı, 81 ilimizi kapsayan bu dev projeye dönüşmüş durumda. İnşallah 500 bin sosyal konutla en az 2 milyon vatandaşımız güvenli, konforlu, modern, afetlere dirençli evlere kavuşacak. Dar gelirli kardeşlerimiz, vatandaşlarımız en uygun ödeme şartlarıyla ev sahibi olacak, kira-konut dengesi de böylece ülkemizde sağlanacaktır." diye konuştu.

Uraloğlu, proje kapsamında ülke genelinde 5 milyon 242 bin geçerli başvuru bulunduğunu, şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu ailelerin öncelikli olarak yer aldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu proje kapsamında Trabzon'daki 3 bin 734 konutumuzun hak sahiplerini de talepte bulunan 46 bin 237 kişi arasından burada hep birlikte noter ve vatandaşlarımızın huzurunda inşallah belirleyeceğiz. Bu nasip işidir. Çıkmayan kardeşlerimiz asla üzülmesinler. Tek ihtiyaç sahibi kalmayıncaya kadar bu Cumhurbaşkanı'mızın taahhüdüdür. Onların takibi, onların birebir yürütmesi ve bizim de inşallah takibimiz, katkılarımızla beraber bu hayata geçecektir. Çıktığımız yolda Allahutaala bizleri şimdiye kadar mahcup etmedi, bundan sonra da inşallah etmeyecektir."

Trabzon'da TOKİ tarafından yaklaşık 66,2 milyar liralık yatırımın hayata geçirildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Her kimin emeği geçmişse Allah razı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere. Sosyal konuttan, kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden stadyuma, hükümet konaklarından okullara kadar yüzlerce esere imza attılar. Allah razı olsun onlardan. 2 bin 972'si devam eden toplamda 12 bin 78 konut, 887 iş yeri, stadyum, 8 cami, 6 millet bahçesi, 5 hükümet konağı, eğitim, sağlık ve diğer sosyal donatılar hayata geçirildi. Sizlerin hizmetine sunuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Trabzon'un merkez ve ilçelerinde toplamda 3 bin 734 konutun inşa edileceğine dikkati çekerek, "Bu konutların yüzde 30'u 1+1, yüzde 30'u 65 metrekare büyüklüğünde 2+1 ve yüzde 40'ı 80 metrekare büyüklüğünde 2+1 olacak şekilde inşa edilecek." ifadesini kullandı.

Vatandaşların konutların ne zaman bitirileceğini merak ettiklerini de aktaran Uraloğlu, "İnşallah 2027'nin sonu, bilemedin 2028'in başında da biz bütün 3 bin 734 vatandaşımızı bu konutlara yerleştirmiş olacağız. Bu süreçte de inşallah yenilerini de başlatmış oluruz. Ona da beraber gayret edeceğiz." diye konuştu.

"ANKARA'DAN YOLA ÇIKTIĞINDA TRABZON'A 4,5 SAATTE GELMİŞ OLACAK"

Uraloğlu, bakanlık olarak Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar liralık bir yatırım yaptıklarını vurguladı.

Kent içi raylı sistem ve hızlı tren gibi dev projelerin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ve AK Parti hükümetinin vizyonuyla hayata geçirildiğini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projesi ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız. Bu hattımız geçtiğimiz aylarda 120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum etabıyla yapım çalışmalarını başlattığımız Ankara-Kırıkkale Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesiyle de birbirine entegre olacak. Böylece hızlı tren Ankara'dan yola çıktığında Trabzon'a 4,5 saatte gelmiş olacak. Akçaabat'tan Yomra merkeze uzanan, Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Otogar, Üniversite ve Havalimanı gibi 31 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometrelik kent içi raylı sistemi de şehrimize kazandıracağız."

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı'nın onayı ile Akyazı-Trabzon Havalimanı arasındaki güzergahın yatırım programına alındığını belirterek, "İnşallah bu yılın ilk çeyreği içerisinde yapım ihalesini yaparak, çalışmalarına başlamayı düşünüyoruz." dedi.

Trabzon'da yapımı planlanan yeni havalimanıyla ilgili de bilgilendirmede bulunan Uraloğlu, "Trabzon Havalimanı'nı 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği şekilde tasarladık. Yine yeni projemiz kapsamında mevcut pistten biraz daha kuzeye, 3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerine yeni havalimanımızı inşa edeceğiz. Bunu yatırım programına aldık, ihalesini yaptık, yer teslimi de gerçekleştirdik. Yakın zamanda temel atıp, yapım çalışmalarına başlamış olacağız." dedi.

Uraloğlu, hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışmaları ve yatırımlarının Trabzon'u daha yaşanabilir şehir haline getireceğini sözlerine ekledi.

Programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Trabzon Valisi Tahir Şahin, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de konuştu.

Konuşmaların ardından noter huzurunda çekilen kuralarla hak sahipleri belirlendi.