Ekonomi

Karadeniz'in incisi çıldırdı! Hamsinin fiyatı düşmeye başladı

Karadeniz'in incisi hamsi ağlara takılmaya başladı. Bugün itibarı ile tezgahlardaki yerini alan hamsinin fiyatı 100 TL'ye kadar düştü.

IHA15 Eylül 2025 Pazartesi 13:52 - Güncelleme:
Karadeniz'in incisi hamsi tezgahlarda yerini aldı, hem balıkçının hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Bu sezon tezgahlarda nadiren görülen hamsi, bugün itibarıyla bollaşarak kilosu 100 TL'den satışa sunuldu.

1 Eylül'de başlayan balık sezonunun ilk günlerinde denize açılan tekneler, hamsi avında beklenen verimi elde edememiş, ağlara daha çok istavrit, mezgit ve barbun takılmıştı. Balıkçılar, sezonun açılışında hamsinin azlığından yakınırken, bu durum tezgahlarda çeşit bolluğu sunmamıştı. Ancak sezonun ilerleyen günlerinde hamsi ağlara takılmaya başladı ve bugün itibarıyla tezgahlarda yerini aldı. Diğer balık çeşitleri olan istavrit, mezgit ve barbun da aynı fiyat seviyesinden satışa sunularak tüketicilerin yüzünü güldürdü.

35 yıldır balıkçılık yapan Telat Bayazıt Yıldırım, hamsi bolluğunu değerlendirdi. Yıldırım, "Hamsi daha önce yoktu, mezgit ve istavrit ağırlıktaydı. Ama şimdi onlara hamsi de eklendi. Bu yıl hamsi oldukça bol. Sezonun başlangıcı çok güzel oldu. Geçen sene hamsi yoktu ama bu yıl umutluyuz. Fiyatı 100 TL'ye kadar düştü. Mezgit, barbun, istavrit, hamsinin kilosunu 100 TL'den satıyoruz. Yani bugün ne alırsanız 100 TL'ye. Hem bol hem taze. Fiyatlar uygun, talep yoğun" dedi.

Balık tezgahlarını dolaşan vatandaşlar da hem fiyat hem de balığın tazeliğinden memnun olduklarını belirtti. Özellikle Karadeniz'in simgesi haline gelen hamsinin tezgahlarda bolluğa ulaşması, balıkseverlerin yüzünü güldürdü. Balıkçılar, sezonun devamında hamsi avının artarak süreceğini ve fiyatların daha da makul seviyelere düşebileceğini belirtiyor.

Popüler Haberler
