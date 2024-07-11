İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2024 Perşembe / 5 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8491
  • EURO
    35,96
  • ALTIN
    2542.59
  • BIST100
    10981.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Karahan, JP Morgan'ın yatırımcı toplantısında sunum yaptı: Negatif bölgeye geçeceğini öngörüyoruz
Ekonomi

Karahan, JP Morgan'ın yatırımcı toplantısında sunum yaptı: Negatif bölgeye geçeceğini öngörüyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan, çıktı açığının yılın 2. çeyreğinde halen pozitif alanda seyretmekle birlikte bir düşüş sergilediğini belirterek, 'Yılın ikinci yarısında açığın negatif bölgeye geçeceğini öngörüyoruz.' dedi.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 15:40 - Güncelleme:
Karahan, JP Morgan'ın yatırımcı toplantısında sunum yaptı: Negatif bölgeye geçeceğini öngörüyoruz
ABONE OL

Karahan, JP Morgan'ın yatırımcı toplantısında "Para Politikası Aktarım Mekanizması" başlıklı bir sunum yaptı.

Geleceğe yönelik enflasyon beklentilerinin bugünü şekillendirme gücü olduğunu belirten Karahan, "Bu nedenle beklentilere özel bir önem atfediyoruz ve geçtiğimiz haftalarda yayımlamaya başladığımız Sektörel Enflasyon Beklentileri verileriyle, farklı ekonomik aktörlerin beklentilerini kamuoyuyla da paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Karahan, manşet enflasyonunun hanehalkının enflasyon beklentilerinin şekillenmesinde önemli rol oynadığını vurgulayarakk, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda hanehalkı enflasyon beklentileri halen yüksek seviyelerde olsa da son dönemde burada da bir düşüş dikkat çekiyor. İçine girdiğimiz dezenflasyon sürecinde burada belirgin iyileşme bekliyoruz. Temel tüketim malları ve özellikle dayanıklı mallarda enflasyonda daha hızlı bir zayıflamaya şahit oluyoruz. Bu gelişmede, talepteki yavaşlamanın yanı sıra kurda yaşanan stabilitenin de anlamlı bir rol oynadığını söyleyebiliriz.

Genel itibarıyla, para politikasının gerek talebe gerekse beklentilere ve ayrıca sonraki aşamada fiyatlara yansımasında çeşitli gecikmeli etkiler olduğunu unutmamak gerekir. Dolayısıyla dezenflasyon süreci, politikamızın meyvelerini kademeli bir şekilde verecektir."

  • TCMB Başkan Yardımcısı
  • Negatif Açık Öngörüsü
  • Hatice Karahan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.