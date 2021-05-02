Karaman'da üretiliyor, dünyaya satılıyor!

AA 02 Mayıs 2021 Pazar 11:48 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 11:48

Hollanda'da uzun süre lale soğanı üretiminde çalışan Latif Ateş, Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra 2015'te doğup büyüdüğü köyde lale bahçesi kurmaya karar verdi.

Lale bahçelerinde 6 yıldır üretime devam ve pek çok tarım işçisine istihdam olanağı sağlayan Ateş'in firması ülkeye katma değer sağlamayı sürdürüyor.

Ateş'in lale soğanı üretim firmasının sorumlusu Mert Durgut, AA muhabirine, üretimlerinin tamamının yerli ve milli sermayeye dayandığını söyledi.

Her yıl ekim yapılan alanı değiştirdiklerini dile getiren Durgut, bu yıl ise 40 dekarlık bir alana ekim yaptıklarını anlattı. Durgut, "Üretilen ürünün yüzde 80'i lale soğanı, diğerleri de sümbül, nergis gibi soğanlı bitkiler. Ürünlerin yüzde 80'ini ülke içinde 200'e yakın il ve ilçe belediyelerine, zincir marketlere, yüzde 20'sini de 11 ülkeye göndermekteyiz. Yurt dışına ürün gönderdiğimiz ülkeler, Yakın Doğu ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri." diye konuştu.

Geçen sene olduğu gibi bu yıl da ziyaretçi kabul etmediklerinin altını çizen Durgut, şunları kaydetti:

"Bu yıl tarlamız yol kenarında. İnsanlar yasağa rağmen araçlarından inip bahçeyi gezmek istiyorlar. Kırıcı olmadan onları uyarıp gönderiyoruz. Ülke içinden amatör ve profesyonel fotoğraf derneklerinin üyeleri fotoğraf çekmeye gelip bu güzelliği ölümsüzleştiriyor. Burada çekilen karelerin çok önemli yarışmalarda ödül aldığını duyuyoruz. Bu da bizleri sevindiriyor. Bu lale bahçesi bölgenin tanınırlığını oldukça arttırdı. Bölge turizminin gelişmesine katkı verdiğimizi bilmek mutluluk verici."

- "LALE ÜRETİMİNİN KARAMAN'DA OLMASI BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da elma ve hububat üretimiyle bilinen Karaman'da lale soğanı üretiminin ürün çeşitliliği yönünden önemli olduğunu vurgulayarak, "Bir görsel şölen içerisindeyiz. Lale üretiminin Karaman'da olması bizi çok mutlu ediyor. Ülkemizin büyük bir bölümünde illerin ve ilçelerin park ve bahçelerini bu laleler süslüyor. Bu gurur verici. 1500'li yıllarda kendi elimizle Hollanda'ya verdiğimiz lalenin, tekrar ülkemizde üretilmeye başlanıp bir marka değeri oluşturmasından gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Konya'nın Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir de ilçelerine yakın olan lale bahçesinde kadınların iş imkanı bulduğunu aktararak, "Burada laleler çiçek açtığı zaman ilçemizde belli bir kalabalık oluyor. Lale bahçelerine gelenler ilçemizi de görmek istiyor." dedi.