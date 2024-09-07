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Ekonomi

Karar Resmi Gazete'de: 16 kişinin mal varlığı donduruldu

Terör örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen yabancı uyruklu 16 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

7 Eylül 2024 Cumartesi 08:51 - Güncelleme:
Karar Resmi Gazete'de: 16 kişinin mal varlığı donduruldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden yabancı uyruklu 16 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

16 kişinin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararın, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanunun "Yabancı devletlerce yapılan talepler" maddesine istinaden alındığı ifade edildi.

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