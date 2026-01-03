İSTANBUL 14°C / 12°C
Karar Resmi Gazete'de... Bağımsız denetçilik belge bedellerinde değişiklik

Bağımsız denetçilerin kimliği, denetçi belgesi, bağımsız denetim kuruluşu belgesi, denetçi mührü ve bağımsız denetçilik sınavı için uygulanacak hizmet bedellerinde değişikliğe gidildi.

AA3 Ocak 2026 Cumartesi 10:25
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun, hizmet bedellerinin belirlenmesine yönelik Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bağımsız denetçilerin kimlik, denetçi ve kuruluş belgeleri, denetçi mührü ve sınavı için uygulanacak hizmet bedelleri yeniden belirlendi.

Söz konusu bedeller, belgelerin ilk defa verilmesi halinde 565 lira ile 62 bin 750 lira arasında değişiyor.

Mücbir sebeplerle belgelerin kaybedilmesi veya eskisinin iadesi halinde alınacak bedel ise 285 lira ile 31 bin 375 lira arasında olacak. Eskisi iade edilmeyen belgeler için talep edilecek bedel ise 945 lira ila 94 bin 125 lira olarak uygulanacak.

Bağımsız denetçilik sınavları için her bir konu itibarıyla sınav ücreti ise 565 lira oldu.

