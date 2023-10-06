Karar Resmi Gazete'de: Depremzedelere 750 bin TL'lik destek

OHAL kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yapıları orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişi maliklere hibe ve yapım kredisi desteği verilecek.

Konut için 750 bin TL, ahırı bulunan konut için 1 milyon TL, iş yeri için 400 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanacak.

Hibe yardımı ise, nakdi olarak konut için 750 bin TL, iş yeri için 400 bin TL'ye kadar yapılacak.

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