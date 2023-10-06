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Ekonomi

Karar Resmi Gazete'de: Depremzedelere 750 bin TL'lik destek

Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karar kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yapıları orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişi maliklere konut için 750 bin TL, ahırı bulunan konut için 1 milyon TL, iş yeri için 400 bin TL'ye kadar hibe ve yapım kredisi desteği verilecek.

6 Ekim 2023 Cuma 01:31 - Güncelleme:
Karar Resmi Gazete'de: Depremzedelere 750 bin TL'lik destek
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OHAL kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yapıları orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişi maliklere hibe ve yapım kredisi desteği verilecek.

KREDİ VE HİBE...

Konut için 750 bin TL, ahırı bulunan konut için 1 milyon TL, iş yeri için 400 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanacak.

Hibe yardımı ise, nakdi olarak konut için 750 bin TL, iş yeri için 400 bin TL'ye kadar yapılacak.

Resmi Gazete'deki ilgili karara ulaşmak için tıklayın.

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