Bizi Takip Edin

Karar Resmi Gazete'de: Üç ödeme kuruluşunun faaliyet izni iptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üç ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti.

Karar Resmi Gazete'de: Üç ödeme kuruluşunun faaliyet izni iptal edildi
TCMB'nin, "Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin, Klon Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ve TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCMB, 20.06.2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin, Klon Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ve TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

