Ankara'da bir otelde düzenlenen seminere, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi, Türkiye-Irak Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, Türk iş insanları ve yatırımcılar katıldı.

Büyükelçi Lachmawi, iki ülke arasında son yıllarda özellikle ticaret ve yatırım alanlarında kayda değer gelişmeler yaşandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İki ülke arasındaki iş insanları ve yatırımcıların hareketliliğini kolaylaştırmanın öneminin farkındayız. Bu nedenle, Irak hükümeti, vize verme süreçlerini basitleştirmek ve Türk yatırımcılar ile iş insanlarının Irak'a girişini kolaylaştırmak için kararlı adımlar atmaktadır."

Büyükelçiliğin vize işlemlerini kolaylaştırmak için yoğun çaba harcadığını aktaran Lachmawi, Irak makamlarıyla yaptıkları koordinasyonla özel muafiyetler sağlayarak, Türk iş insanları ve yatırımcılarına doğrudan vize verilmesine imkan tanındığını söyledi.

Lachmawi, Türkiye'nin Irak'ın başlıca ekonomik ortaklarından biri olduğunu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024'te petrol ve türevleri hariç olmak üzere 15 milyar doları aştığını aktardı.

Türkiye-Irak Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Aydın ise, iki ülkenin tarihten gelen köklü bağlara sahip iki dost ve komşu ülke olduğunu söyledi.

"Türkiye ve Irak'ın ortak çıkarları doğrultusunda, ticaretten enerjiye, ulaşımdan güvenliğe kadar birçok alanda işbirliğimizi artırmayı hedefliyoruz" diyen Aydın, iki ülkenin işbirliğinin bölgenin ekonomik kalkınmasına hizmet eden bir güç birliği olduğunu aktardı.

Aydın, Irak'ın Türkiye için stratejik bir ticaret ortağı olduğunu, enerji, sağlık, sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde Türk şirketlerin önemli yatırımlarının bulunduğunu kaydetti.

"Kalkınma Yolu Projesi, Orta Doğu'yu Avrupa'ya bağlayan kritik bir ticaret koridoru oluşturacaktır" diyen Aydın, bu yol sayesinde Irak'ın limanlarından gelen yüklerin demir yolu ve kara yolu ağlarıyla Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabileceğini aktardı.

Aydın, projenin hayata geçmesiyle bölgesel istikrarın artacağını, projenin enerji ve lojistik alanlarında yeni yatırımlara kapı aralayacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, seminere katılan Türk iş insanları ve yatırımcılar yaşadıkları problemlerle ilgili soruları yetkililere aktardı.

