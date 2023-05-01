İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2023 Pazartesi / 11 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,46
  • EURO
    21,4558
  • ALTIN
    1242.74
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Ekonomi

KARDEMİR 600 işçi alacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, 600 işçi alınacağını duyurdu.

AA1 Mayıs 2023 Pazartesi 12:55 - Güncelleme:
KARDEMİR 600 işçi alacak
ABONE OL

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajında, Türkiye'nin ilk entegre ağır sanayi kuruluşu KARDEMİR'e 600 işçi alımı yapılacağının müjdesini verdiğini anımsattı.

Fabrikaya işçi alımı konusunda geçen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"KARDEMİR göz bebeğimiz, Karabük'le ayrılmaz bütündür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin ve bölgemizin değeri artmaya devam edecektir. KARDEMİR'e yapılacak 600 kişilik yeni istihdamın KARDEMİR'e ve Karabük'e hayırlı olmasını dilerim."

Açıklamada, işçi alımıyla alakalı detayların yakın zamanda açıklanacağı kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.