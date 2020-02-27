Kardemir ''dar platina'' üretimine başladı

AA 27 Şubat 2020 Perşembe10:11 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 11:01

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, Ray Profil Tesislerinde bir süredir devam eden dar platina formunda yassı çelik deneme üretimlerini başarıyla sonuçlandırıldığı belirtilerek, 205-405 milimetre genişlik, 20-80 milimetre kalınlık aralığında ve 72 metre boya kadar üretilen dar platina ürünlerinin, müşteri taleplerine uygun olarak 6 ve 12 metre boylarında ticari pazara sunulduğu bildirildi.

Kardemir'in demir yolu rayı ve tekeri, ağır profil ve kalın kangal üretimlerinde Türkiye'nin tek üreticisi konumunda olduğu aktarılan açıklamada, fabrikalarının platina üretimine başlamasının yassı ürüne geçiş için de atılan ilk adım olarak görüldüğü, ağırlıklı olarak makine imalat ve kalıpçılık sektörlerinde kullanılan platina için 2020 yılında 25 bin ton üretim hedeflendiği, 520 milimetre genişliğe kadar platina üretimi için de deneme üretimlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

- "Yeni ürün kaliteleri geliştirmeye yönelik gayretlerimiz devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kardemir Genel Müdürü Hüseyin Soykan, bu üretimin önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Soykan, şunları ifade etti:

"Kardemir, sahip olduğu ürün yelpazesiyle sektörde Türkiye ve dünyanın sayılı üreticileri arasında. Yönetim Kurulumuzun vizyoner yaklaşımıyla aynı anda demir yolu rayı, demir yolu tekeri, inşaat çeliği, hafif ve ağır profil, ince ve kalın kangal üretimini yapabilen, bu ürünleri yeni çelik kaliteleriyle farklı sektörlerin kullanımına sunabilen ve böylelikle hem ithal ikamesi sağlayan hem de sektördeki rekabet gücünü her geçen gün artıran bir şirketiz. Platina üretimimiz de bu yaklaşımın bir sonucu ve uzun ürün grubundan sonra yassı ürün grubunda attığımız önemli bir adım."

Soykan, şu anda tamamen ithal edilen 205-405 milimetre genişlik ve 20-80 milimetre kalınlık aralığında üretimlerin yapıldığını ve ilk satışları da gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Bu yıl 25 bin tonluk bir üretimle piyasada olacağız. Kısa süre içerisinde hedefimiz 100 bin ton üretime ulaşmaktır. Bu alandaki genişliği 520 milimetreye çıkarmak içinde çalışmalar devam ediyor. Mevcut orta karbonlu çelik kalitesi (C45) ürün grubumuza 42CrMo4 kalitesi de eklenmiş oldu. Katma değeri yüksek yeni ürün kaliteleri geliştirmeye yönelik gayretlerimiz hiç durmadan devam edecek." ifadelerini kullandı.