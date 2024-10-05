Kardeş ülke Azerbaycan kararını verdi! Türkiye'den satın alacaklar

Türkiye'den çok sayıda savunma sanayisi ürünü satın alan kardeş ülke Azerbaycan, daha önce Türkiye'den ithal ettiği Bayraktar Akıncı İHA için harekete geçti. Kardeş ülke Azerbaycan'ın Bayraktar Akıncı TİHA'larda kullanılma üzere, Türkiye'den ASELFLIR-500 elektro-optik gözetleme ve hedefleme sistemleri ile TOLUN güdümlü füzeler tedarik edeceği bildirildi.

KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN TÜRKİYE'DEN SATIN ALIYOR! BAYRAKTAR AKINCI İHA'YA ENTEGRE EDİLECEK



ASELFLIR-500 ve Tolun füzesinin üreticisi ASELSAN'dan yapılan açıklamada, kardeş ülke Azerbaycan'ın Türk mühimmatları satın aldığı teyit edildi. ASELSAN ile kardeş ülke Azerbaycan'ın anlaşmasının 24-26 Eylül tarihleri arasında Bakü'de düzenlenen Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı 2024 (ADEX 2024) sırasında gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD merkezli medya ve habercilik şirketi The Defense Post, ASELSAN ile Azerbaycan'ın Bayraktar Akıncı İHA'lara kullanılmak üzere vardığı anlaşmayı gündemine aldı.

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Akyol'un açıklamalarına yer verilen haberde, Akyol'un "ASELSAN olarak, 30 yıl önce kurduğumuz ilk iştirakimiz Aselsan Bakü ile Azerbaycan'da uzun yıllardır varlığımızı sürdürüyoruz ve kardeş Azerbaycan ile ilişkilerimizi pekiştiriyoruz" dediği aktarıldı.

Ayrıca Akyol'un "Bu güçlü bağların bir yansıması olarak, şimdi Azerbaycan savunma sanayisiyle ortaklığımızı ortak üretim ve teknoloji transferini de içeren yeni bir seviyeye taşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda 'Tek Millet İki Devlet' yaklaşımı çerçevesinde Azerbaycan Savunma Sanayisiyle iş birliğimizi sürdüreceğiz." şeklinde konuştuğu hatırlatıldı.

ASELFLİR-500 NEDİR?

ASELFLIR-500 elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi, insansız hava araçları da dahil olmak üzere sabit kanatlı ve döner kanatlı hava platformlarına yönelik olarak tasarlandı.

İçerisinde 3-5 mikrometre yüksek çözünürlüklü kızılötesi kamera, yüksek çözünürlüklü gündüz görüş kamerası, yüksek çözünürlüklü kısa dalga kızılötesi kamera, lazer hedef belirleyici, lazer mesafe bulucu, lazer nokta izleyici ve lazer işaretleme bulunmaktadır.

ASELFLIR, Kanada'nın Türkiye'ye yönelik drone kameralarına ambargo koymasının ardından yerli olarak geliştirildi.

TOLUN GÜDÜMLÜ MÜHİMMAT

Havadan karaya güdümlü mühimmatın menzili 55 deniz mili (101 kilometre/ 63 mil) olup, 40 bin feet (12 bin 192 metre) irtifaya ulaşabiliyor.

GPS ve ataletsel navigasyon sistemi ile yönlendirilen geminin dairesel hata olasılığı 10 metre (33 feet).

Füze, 30 deniz mili (55 kilometre/34 mil) menzilden bir metrelik betonarme yapıyı delebiliyor.

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA İMZALAR ATILDI

Ayrıca Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile haberleşme ve bilgi güvenliği sistemleri, Savunma Sanayi Bakanlığı Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı ile elektronik harp, Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsü ile Aselsan Akıllı Mühimmatlarının Azerbaycan'da ortak üretimi konusunda anlaşmalar imzalandı.