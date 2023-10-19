Kardeş ülke Azerbaycan'dan dev petrol hamlesi: Türkiye'deki tesis için resmen düğmeye bastı

Altyapı ve ekonomik alanlarda Türkiye ile işbirliği içerisinde olan kardeş ülke Azerbaycan, Batı ve Kuzey Afrika gibi birçok bölgeye Türkiye üzerinden petrol ve doğalgaz sevkiyatını sürdürüyor. Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımları lehine çevirmek isteyen kardeş ülke Azerbaycan, kendi devlet şirketi SOCAR'ın Türkiye'deki tesisi için harekete geçti. Türkiye'deki petrol tesislerine günlük 200 bin varile kadar ham petrol tedarik etmek isteyen SOCAR Türkiye, Rus petrol şirketi Lukoil'den günlük 200 bin varil ham petrol için 1,5 milyar dolarlık sözleşmeye imza attı.

KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE'DEKİ TESİSE PETROL DOPİNGİ



Geçmişten bugüne sıkı ilişkiler kuran SOCAR ile Lukoil, Batı'nın Rusya ile Ukrayna savaşında uyguladığı yaptırımlardan etkilenmemek adına ham petrol tedariki üzerine yeni bir anlaşmaya vardı. Türkiye'deki STAR Petrol Rafinerisi'ne günlük 200 bin varil ham petrol tedarik etmek için kolları sıvayan SOCAR, Lukoil ile 1,5 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Lukoil ile imzalanan ham petrol alımına ilişkin anlaşma sayesinde SOCAR, STAR tesislerinde petrol üretimini büyük ölçüde artırmayı planlıyor.

HER TÜRLÜ İŞLEME KABİLİYETİNE SAHİP



Yılda 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesiyle öne çıkan STAR Petrol Rafinerisi, 2018 yılında hizmete alındı. İç pazara yönelik üretim gerçekleştiren STAR tesisleri, daha çok dizel ve jet yakıtı üretmesiyle ön plana çıkıyor. Doğu Akdeniz bölgesinde bulunan her türlü ham petrolü işleme kabiliyetine sahip STAR tesisleri, küresel petrol piyasalarında rakiplerine göz açtırmıyor. Lukoil ile varılan anlaşma sayesinde günde 200 bin ham petrol STAR tesislerine nakledilerek, petrol üretimine büyük ölçüde hız kazandırılacak.