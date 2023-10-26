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Ekonomi

Kardeş ülke dev tesisin açılışını yaptı! Aliyev: Tam 300 milyar dolar...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karadağ bölgesinde inşa edilen 230 megavat güce sahip güneş elektrik santralinin açılışına katıldı. Burada konuşan Aliyev, 'Azerbaycan'da son 30 yılda 300 milyar dolar yatırım yapıldı. Bunun yaklaşık 200 milyar doları petrol dışı sektöre aittir.' dedi.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 21:55 - Güncelleme:
Kardeş ülke dev tesisin açılışını yaptı! Aliyev: Tam 300 milyar dolar...
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Cumhurbaşkanı Aliyev, Karadağ bölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Masdar şirketi tarafından inşa edilen 230 megavat güce sahip güneş elektrik santralinin açılışına katıldı.

Etkinlikte konuşan Aliyev, santralin bölgenin en büyük güneş elektrik santrali olduğunu söyledi.

Bunun daha başlangıç olduğunu belirten Aliyev, "Aşamalı olarak 10 gigavata kadar yenilenebilir enerji üretmek için birlikte çalışmayı planlıyoruz ve bu bölgenin enerji gelişiminde tam bir devrim olacak. Yeşil bir gündeme doğru ilerliyoruz. Bu bilinçli bir seçimdir. Bu bizim sadece Azerbaycan'ın gelecekteki kalkınmasına değil, aynı zamanda iklim değişikliği ile ilgili konulara da katkımızdır." dedi.

TAM 300 MİLYAR DOLAR

Azerbaycan'ın yabancı yatırımcılara açık olduğunu kaydeden Aliyev, "Azerbaycan'da son 30 yılda 300 milyar dolar yatırım yapıldı. Bunun yaklaşık 200 milyar doları petrol dışı sektöre aittir. Ekonomik hedefimiz, fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmak için ekonomimizi çeşitlendirmeye devam etmektir." ifadesini kullandı.

Aliyev, Azerbaycan petrol ve doğal gazına da daha uzun yıllar dünya piyasalarında talep olacağını söyledi.

Hazar Denizi'ndeki yataklardan Avrupa'ya uzanan 3 bin 500 metrelik doğal gaz boru hattı inşa ederek geniş çaplı bölgenin enerji güvenliğine katkı sunduklarını vurgulayan Aliyev, yeşil enerji sayesinde doğal gazdan tasarruf edeceklerini ve böylelikle doğal gazı daha fazla ihraç olanağına sahip olacaklarını dile getirdi. Aliyev, "Çünkü son dönemde yaşanan jeopolitik değişimler sonucunda Avrupa'da Azerbaycan gazına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır." dedi.

Etkinlikte, Azerbaycan hükümeti ile Masdar arasında ülkenin farklı bölgelerinde 2 güneş, 1 rüzgar enerji santralinin inşasına ilişkin anlaşmalar imzalandı.

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