Kardeş ülke gaza bastı! Petrol ve doğal gazda inanılmaz yükseliş

Azerbaycan'ın İtalya Büyükelçisi Mammad Ahmadzada, Azerbaycan'ın Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) sayesinde İtalya'nın üçüncü büyük gaz tedarikçisi olduğunu söyledi.

Ahmadzada, Geçen yıl Azerbaycan'ın İtalya'ya yaklaşık 7 milyar metreküp gaz tedarik ettiğini hatırlattı.

Azerbaycan Enerji Bakanı ziyareti sırasında, mevcut üretim artışının devam etmesi halinde, İtalya'ya gaz ihracatımızın uzun vadeli ve spot sözleşmelerle bu yıl sonuna kadar 9,5 milyar metreküpe ulaşabileceğini söyledi. Bakan ayrıca şunları kaydetti: Boru hattının genişletilmesinden sonra yüzde 10'luk bir hidrojen karışımını TAP üzerinden taşıma imkanı var.

YILDA ORTALAMA 12 MİLYAR METREKÜP İTALYA'YA GELİYOR

Azerbaycan'ın İtalya Büyükelçisi Mammad Ahmadzada, TAP konsorsiyum yönetiminin boru hattının maksimum kapasitesine ulaşacağını açıkladı. Ahmadzada sözlerine şu şekilde devam etti:

"Günde yaklaşık 33 milyon metreküpten veya yılda ortalama 12 milyar metreküpten bahsediyoruz, bunun 10,5 milyar metreküpü İtalya'ya geliyor"

6,8 MİLYAR METREKÜP İTALYA'YA ULAŞTI

Azerbaycan, İtalya'nın önemli bir enerji tedarikçisidir. Azerbaycan, 31 Aralık 2020'de TAP inşaatının tamamlanmasıyla Güney Gaz Koridoru üzerinden Avrupa'ya ticari gaz tedarikine başladı. Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP), 2021'de Avrupa'ya 8,1 milyar metreküp doğal gaz taşıdı. Taşınan gaz miktarı, 6,8 milyar metreküpün üzerinde İtalya'ya ulaştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha önce, 2022 yılında yaklaşık 19 milyar metreküp Azerbaycan gazının ihraç edileceğini açıklamıştı. Bu hacmin 8 milyar metreküpünden fazlası Türkiye'ye, 7 milyar metreküpünden fazlası İtalya'ya ihraç edilecek.

Azerbaycan'da çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 100'ün üzerinde İtalyan firması kayıtlıdır. İtalyan firmalarının hem ülke içinde hem de dışında Azerbaycan projeleri için 10 milyar Euro'dan (11.8 milyar $) fazla sözleşmeleri var.

Azerbaycan'ın İtalyan ekonomisine yaptığı toplam yatırımın yaklaşık 1,7 milyar € (2 milyar $) olduğu ve İtalya'nın Azerbaycan'a yaklaşık 770 milyon € (910.8 milyon $) yatırım yaptığı tahmin ediliyor.

İtalya, Ocak-Şubat 2022 döneminde iki ülke arasındaki toplam 3,1 milyar dolarlık ticaret cirosu ile Azerbaycan'ın en büyük ticaret ortağıydı.

Star Gazetesi

