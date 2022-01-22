Kardeş ülke gaza bastı! Petrol ve doğal gazda ciddi yükseliş

star.com.tr 22 Ocak 2022 Cumartesi 13:45 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 13:47

Kardeş Azerbaycan'ın Türkiye'de de büyük yatımlar yapan Devlet Petrol şirketi SOCAR, petrol ve gaz üretimini artırdı.



Şirketin 2021 yılında petrol ve gaz üretimini sırasıyla yüzde 6,5 ve 7 oranında artırdığı bildirildi.

SOCAR'dan yapılan açıklamada, "Ülkenin toplam petrol ve gaz üretimi artmaya devam ediyor. Bu, özellikle gaz endüstrisinde göze çarpıyor.' ifadelerine yer verildi.

PETROL VE GAZDA CİDDİ ÜRETİM ARTIŞI

Ülkedeki gaz üretimi 2020 yılına göre yüzde 18,1 artarak 43,9 milyar metreküpe ulaştı. Azerbaycan 2021'de, 34,6 milyon ton ham petrol üretti.

Şirket açıklamasında, "Petrol üretimindeki artış, öncelikle OPEC+ anlaşmasıyla gönüllü petrol üretim kesintilerinin kademeli olarak kaldırılmasından kaynaklanıyor." denildi.

SOCAR, 2020'ye göre yüzde 10,3 artışla 2021'de yaklaşık 62.000 metre sondaj çalışmasını tamamladı.

Aynı zamanda, SOCAR'ın küresel pazarlara petrol ihracatı geçen yıl yaklaşık yüzde 1 artarak 18,1 milyon tona ulaştı. Buna hem şirketin kendi petrol üretimi hem de Azerbaycan hükümetinin ve SOCAR'ın Azerbaycan'da faaliyet gösteren uluslararası konsorsiyumların ürettiği petroldeki kar payları dahildir.

2021 yılında doğalgaz ihracatı yüzde 40 artarak 18,1 milyar metreküpe ulaştı.

Geçen yıl ülke, bir önceki yıla göre yüzde 8,4 artışla 13 milyar metreküp doğal gaz tüketti.

ÜRE GÜBRESİ ÜRETİMİYLE KATMA DEĞER

Açıklamada, "Ülkenin gazlaştırma (gaz dağıtımı) seviyesini 2021 yılına kadar yüzde 96,2'den yüzde 96,3'e çıkarmak ve üre gübresi üretimini neredeyse üç katına çıkarmak, tüketim büyümesinin ana faktörleridir." ifadesi kullanıldı.

SOCAR'ın metanol ve üre gübresi üretiminde hammadde olarak doğalgaz kullandığı ve bu sayede katma değerini kat kat artırdığı belirtildi.

Ayrıca SOCAR'ın Haydar Aliyev Petrol Rafinerisi 2021'de 6,7 milyon ton petrol işlerken, SOCAR'ın Doğal Gaz İşleme Tesisi 3,8 milyar metreküp petrol üretti. Petrol arıtma hacmi, gaz işlemedeki düşüşe rağmen yüzde 13,3'ten fazla arttı.

Şirkete göre, 2021 sonuçları bağlamında, petrol arıtma ve petrokimya ürünleri (polimerler dahil) ihracatı 3 milyon tonu aştı. Bu da, 2020 sonuçlarına göre yaklaşık yüzde 25,5 daha yüksek bir rakam.

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