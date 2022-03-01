Kardeş ülke gaza bastı! Petrol ve doğalgazda dev yükseliş

Dünya 1 Mart 2022 Salı 02:03 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 02:03

Kardeş ülke Azerbaycan'ın Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Türkiye'nin grup şirketlerinden Petkim, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Petkim 2021 yılı sonunda 5,5 milyar TL'lik net kâr elde etti. Petkim, 2021 yılı toplamında satışlarını 2020 yılına göre yüzde 137 artırarak 28,7 milyar TL'ye yükseltti.

Üretimden satışların yanı sıra ticari satışlarını da önceki döneme göre artıran Petkim'de ticari satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 33'ü geçti ve ticari satışlardan 65 milyon dolar kâr elde edildi.

Petkim'in bu başarısında, geniş ürün portföyüyle yaptığı üretimin etkili olduğunu belirten SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, "2020 gibi 2021 yılında da hijyen ihtiyacının artması, özellikle ambalaj malzemelerine olan talebi yüksek tuttuk. STAR Rafineri'nin kesintisiz üretime devam etmesinin de verdiği katkıyla Petkim'in kapasite kullanım oranı 2020'deki yüzde 87,9'dan 2021'de yüzde 92,6'ya çıktı. Pandemideki kısıtlamalara rağmen özellikle ihracat yapan yerli üreticinin üretimlerinin aksamaması için ürün sağlamaya devam ettik." diye konuştu.

2021 yılında likiditeyi optimize ederek finans masraflarını azaltma yoluna gittiklerini söyleyen Mammadov, böylece kısa vadeli borçlarını bir önceki yıla göre 460 milyon dolar azalttıklarını bildirdi.