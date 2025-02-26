Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Özbekistan Cumhuriyeti Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abdukhakimov, Kültür ve Turizm Bakanlığı Opera Binası'nda bir araya geldi.

Bakanların ikili görüşmesinin ardından "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanlığı Arasında Turizm Alanında Niyet Protokolü ve Eylem Planı" imza töreni düzenlendi.

Ersoy, törende yaptığı konuşmada, geçmişten devraldıkları kardeşlik mirasını her geçen gün geliştirdikleri Özbekistan'ın, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerle dünyadaki en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Özbekistan'ın Semerkant, Buhara ve Hive gibi eşsiz şehirlerinin, sadece Orta Asya'nın değil tüm dünyanın kültürel mirasında önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Ersoy, Özbek mutfağının, geleneksel el sanatlarının ve misafirperverliğinin turizm açısından sunduğu benzersiz deneyimlerin, Özbekistan'ın turizm pazarındaki yerini sağlamlaştırdığını ifade etti.

Ersoy, geçen yıl haziran ayında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi vesilesiyle turizm alanında ortak niyeti ortaya koyan "Niyet Beyanı"nı imzaladıklarını anımsatarak, iki ülke arasında turizm alanında işbirliklerini artırmayı ve ortak projeler geliştirmeyi öncelikli hedefleri arasına aldıklarını kaydetti.

- "İKİ ÜLKE ARASINDAKİ HAVA TRAFİĞİNDE CİDDİ ARTIŞ GÖZLEMLİYORUZ"

İki ülkenin turizm alanında işbirliği yapabileceği birçok fırsat bulunduğunu ifade eden Ersoy, iki ülkenin turizm ve kültür alanındaki işbirliğinin halihazırda en üst seviyede devam ettiğini dile getirdi.

Ersoy, bugün de ilgili niyet protokolü ile eylem planını imzalayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özveri ve iyi niyet çerçevesinde, işbirliğimizin daim kılınması ve daha ileri götürülmesi ülkelerimizin amaçları arasında. Bu amaca hizmet edecek her türlü projeye katkı sağlamak için gerekli karşılıklı iradeye de sahibiz. Son zamanlarda iki ülke arasındaki hava trafiğinde çok ciddi artış gözlemliyoruz. İlerleyen süreçte iki ülkenin katkılarıyla bu artışın devamlılığını sağlamayı hedefliyoruz. Mutabık kaldığımız üzere farklı şehirlerden hedef destinasyonlara uçak sayısını artıracağız ve yeni destinasyonları da uçuş planlarına dahil edeceğiz. Sadece bayrak taşıyıcıların değil karşılıklı olarak charter uçaklarının da uçmasını özendireceğiz. İmzalayacağımız bu eylem planının, iki ülke arasında turizm alanında daha güçlü bir işbirliği kurmak için bir ivme yaratmasını diliyorum. Sizlerle bu süreçte birlikte çalışmaktan ve projelerimizi daha ileriye taşıyacak adımlar atmak üzere işbirliği yapacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ülkelerimiz için hayırlı olsun."

- "TÜRKİYE'NİN TURİZM ALANINDAKİ GELİŞMİŞLİĞİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Özbekistan Cumhuriyeti Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abdukhakimov ise Türkiye ile Özbekistan arasındaki kardeşlik bağlarının çok eskiye dayandığını belirterek, turizmin de iki ülkenin ortak noktaları arasında yer aldığını ifade etti.

Türkiye'nin farklı noktalarının turizm açısından nadide ve güzel olduğunu bildiren Abdukhakimov, Türkiye'nin turizm alanındaki gelişmişliğini yakından takip ettiklerini ve bu durumun Özbekistan turizmine de katkıda bulunacağına inandıklarını söyledi.

Abdukhakimov, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün imzalayacağımız niyet protokolü ve eylem planı, atacağımız adımlar açısından son derece önemli. Bu anlamda çok yönlü çalışmalarla birlikte amaçlarımızı şu şekilde belirledik; uçak seferi sayısının artırılması, ülkelerin reklam ve tanıtım çalışmalarının yürütülmesi, kültürel programların yapılması ve destinasyon forumlarının organize edilmesi. Bu hususlarda ortak çalışma konusunda anlaşmaya vardık. Halihazırda Özbekistan'dan Türkiye'ye 250 bini aşkın, Türkiye'den de Özbekistan'a 150 bini aşkın turist gelmekte. Bu da bizim potansiyelimizin ne kadar yüksek olduğunu ve yükseltilebileceğini gösteriyor. Buna istinaden, Türkiye'den Özbekistan'ı 1 milyon, Özbekistan'dan da Türkiye'yi 1 milyon kişinin ziyaret etmesi hedefine uygun çalışacağımız konusunda da anlaşmaya vardık. Bu rakamlara ulaşırsak kültürel birliğimizi de pekiştirmiş oluruz."

Konuşmaların ardından iki bakan, niyet protokolü ve eylem planını imzaladı.