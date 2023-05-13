Kardeş ülke 'Türkiye' dedi! 18 milyar dolarlık dev yatırım

Kardeş ülke Azerbaycan'ın Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR) Türkiye'deki toplam yatırımının 18 milyar dolar olduğunu açıklandı. Öte yandan SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, SOCAR Türkiye'nin Azerbaycan ve Türkiye ekonomisini güçlendirmek için faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.

KARDEŞ ÜLKE 'TÜRKİYE' DEDİ! 18 MİLYAR DOLARLIK DEV YATIRIM



Azernews'in haberine göre; SOCAR Türkiye Rafineri Ve Petrokimya Bölüm Başkanı ve Petkim Petrokimya Holding CEO'su Anar Mammadov, bu yatırımların 10 milyar dolarının İzmir'in Aliağa bölgesine düştüğünü söyledi.

Anar Mammadov, bugün SOCAR Türkiye'nin petrokimya pazarındaki payının yüzde 12 olduğunu belirterek, "Şirket, ülkenin petrol ürünleri talebinin yüzde 25'ini karşılayabiliyor." İfadelerini kullandı.

Öte yandan SOCAR Türkiye'nin Türkiye'nin motorin ihtiyacının yüzde 20-25'ini karşıladığını kaydetti.

"AZERBAYCAN VE TÜRKİYE EKONOMİSİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"



Geçtiğimiz günlerde SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov da benzer bir açıklamada bulunmuştu. SOCAR Türkiye CEO'su Ibadov, uluslararası medya kuruluşlarına verdiği röportajdan yola çıkarak SOCAR Türkiye'nin yatırımlarının 18 milyar dolara ulaştığını bildirmişti.

Türkiye ile Azerbaycan arasında ekonomisini güçlendirmek istediklerini belirten Ibadov, "SOCAR Türkiye, Türkiye'nin en büyük doğrudan yabancı yatırımcısıdır. Tüm dünya için en öncelikli alanlardan biri olan enerji alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak SOCAR Türkiye, Azerbaycan ve Türkiye ekonomisini güçlendirmek için faaliyetlerine devam edecektir. Yetkin kadromuzla uzun yıllar Türkiye ekonomisine, sanayisine ve sosyal gelişimine hizmet edeceğiz." dedi.