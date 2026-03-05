Orta Asya'nın enerji gündeminde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kardeş ülke Özbekistan'da yaklaşık 15 milyar tonluk kömür rezervi bulunduğu yönündeki haberler, bölgede büyük yankı uyandırdı. Enerji uzmanlarına göre söz konusu keşif doğrulanırsa, ülkenin enerji dengesi ve bölgesel ekonomi açısından önemli sonuçlar doğurabilir.

İddialara göre yapılan jeolojik araştırmalar sonucunda Özbekistan'ın farklı bölgelerinde yeni kömür sahaları tespit edildi. Bu sahalarda toplam 15 milyar ton civarında kömür rezervi olabileceği belirtiliyor. Henüz resmi makamlar tarafından detaylı bir doğrulama yapılmamış olsa da, ortaya atılan rakamın büyüklüğü dikkat çekiyor.

Halihazırda Özbekistan'da Angren, Şargun ve Baysun gibi önemli kömür yatakları bulunuyor ve ülkede yıllık kömür üretimi milyonlarca ton seviyesinde gerçekleşiyor.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYABİLİR

15 milyar tonluk bir kömür rezervinin ekonomik karşılığı oldukça büyük olabilir. Enerji uzmanları, bu ölçekte bir rezervin ülkenin elektrik üretimini uzun yıllar destekleyebileceğini ve madencilik sektöründe yeni yatırımların önünü açabileceğini belirtiyor.

Bunun yanında yeni rezervlerin çıkarılması için altyapı yatırımları, madencilik teknolojileri ve uluslararası ortaklıkların da devreye girmesi beklenebilir. Bu da hem istihdam hem de bölgesel kalkınma açısından önemli fırsatlar doğurabilir.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Söz konusu iddia henüz resmi kaynaklar tarafından ayrıntılı biçimde doğrulanmış değil. Ancak jeolojik çalışmaların sürdüğü ve yeni enerji kaynaklarının araştırıldığı biliniyor.

Önümüzdeki dönemde Özbekistan hükümetinin yapacağı açıklamalar, 15 milyar tonluk kömür rezervi iddiasının gerçekliğini ve projenin kapsamını netleştirecek.