Ekonomi

Kardeş ülkede ''kara elmas'' sevinci... 33 milyar ton rezerv keşfedildi

Kardeş ülke Kazakistan, ülkede 'kara elmas' olarak bilinen 33 milyar ton kömür rezervi bulunduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Tokayev, bu rezervin mevcut tüketim oranlarıyla 300 yıl yeteceğini vurguladı.

20 Ocak 2026 Salı 17:08
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yaklaşık 33 milyar ton kömür rezervi bulunduğunu ve bunun 300 yıl yeteceğini bildirdi.

Tokayev, Kızılorda kentinde düzenlenen Ulusal Kurultay'ın 5. Toplantısı'nda ülke ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen sene ülke ekonomisinin yüzde 6,5 büyüdüğünü belirten Tokayev, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın 300 milyar doları aşarak kişi başı gelirin ilk kez 15 bin dolara ulaştığını aktardı.

Tokayev, bunun Orta Asya'da rekor bir rakam olduğuna dikkati çekerek, "Ulusal Fon'un döviz varlıkları 5 milyar dolar artarken, altın ve döviz rezervlerimiz en yüksek seviyeye ulaşarak 65 milyar doları aştı." dedi.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki payının yüzde 40'a yaklaştığını dile getiren Tokayev, ülke nüfusunun 20 milyon 500 bin kişiye ulaşmak üzere olduğunu söyledi.

Tokayev, yeni enerji üretim kaynaklarına ihtiyaç duyduklarını da vurguladı. Bu alanda ülkenin avantajlarının gerektiği gibi değerlendirilmediğine işaret eden Tokayev, Kazakistan'ın 33 milyar ton kömür rezervine sahip olduğunu ve bu rezervin mevcut tüketim oranlarıyla 300 yıl yeteceğini bildirdi.

Halihazırda her yıl 110 milyon ton kömür ürettiklerini belirten Tokayev, "Kömür, stratejik varlığımızdır." ifadesini kullandı.

Tokayev, kömürle enerji üretimi yapan tesislerin geliştirilmesine "ulusal proje" statüsü verileceğini dile getirerek, hükümete "bu konuyu 20 Mart'a kadar çözme" talimatı verdi.

