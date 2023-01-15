Kardeş ülkede Türkiye imzası! 26 yıldır hizmet veriyor

Kapılarını Bosna Hersek'teki savaşın (1992-95) hemen ardından, 1997'de açan ve ülkenin ilk yabancı sermayeli bankası olarak hizmet vermeye başlayan ZiraatBank Bosna Hersek'in Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Suer, bankanın hizmetlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Suer, "Ziraat Bankası, Bosna Hersek'in her bölgesini kapsayan, istihdamı önceleyen ve iş imkanları oluşturan bir anlayışla yeni şubeler ve ofisler açarak bir büyüme stratejisi ve politikası uygulamıştır. Bu politikamız, kuşku yok ki Bosna Hersek toplumuna verdiğimiz en önemli katkılardan biridir." dedi.

Ziraat Bankası'nın, Bosna Hersek'e kredi kartını ilk getiren ve kredi kartıyla güvenli alışveriş imkanı sunan "sanal kart uygulamasını" da ülkede uygulamaya başlayan ilk banka olduğunu belirten Suer, ATM ve POS kanallarını Bosna Hersek'te ilk uygulayan bankalar arasında yer aldıklarını bildirdi. Suer, "Ana bankamızdan sağlanan ve 2012-2015'te hayata geçirilen kredi hatları uygulamasıyla 80 milyon avro tutarında bir kaynak girişi temin edilmiştir." dedi.

- BOSNA SAVAŞINDA ÜLKEDEN GÖÇ EDEN İNSANLARA FON SAĞLANDI

Bülent Suer, kredi hatları vasıtasıyla sağlanan fonlar ile savaş sırasında göç etmiş olan Bosna Hersek halkının ülkeye dönüşünün teşvik edildiğini aktararak, "Bu kapsamda, istihdama katkısı yüksek olan özellikle tarım ve imalat alanlarında planlanmış yatırımlar desteklenmiştir. Kredi hatlarına konu fonlar kullanılarak Bosna Hersek ekonomisine 170 milyon avronun üzerinde hacmi olan bir finansal destek sağlanmıştır." diye konuştu.

Ziraat Bankası'nın Bosna Hersek'te faaliyete başlamasının diğer ülkeler için örnek teşkil ettiğini, Avrupa sermayeli bankaların ülkeye yatırım yapmaları konusunda motivasyon sağladığını kaydeden Suer, Ziraat Bankası'nın ülkede 26 yıllık geçmişindeki temel amacının "ülkenin her noktasında yaşayan vatandaşlara hizmet etmek" olduğunu söyledi.

Suer, "Hem kurumsal müşterilere hem de bireysel müşterilere ihtiyaç duydukları bütün finansal ürün ve hizmetlerin sağlanması ve uygulamaya konulması, en önemli hedeflerimizden biridir." dedi.

- BANKANIN 2023 HEDEFLERİ

ZiraatBank Bosna Hersek Yönetim Kurulu Başkanı Suer, ülkede üretim yapan ve istihdam sağlayan sektörleri 2023'te desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Bu bağlamda özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik ürün yelpazemizi, firmaların ihtiyaç duydukları finansman modellerine göre geliştireceğiz. Bankamızca üretime, ülke büyümesine ve istihdama katkı sağlayacak sektörler, finansman yoluyla destekleyeceğimiz temel alanlardan biri olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Teknolojik gelişim ve bilgi altyapısının güçlenmesi konularında değer katan ve ihracat potansiyeli yüksek olan alanlardaki yatırımların destekleneceğini, özellikle bilgi teknolojileri (IT) sektörü kapsamında yer alan, yazılım geliştirme, donanım tasarlanması ve üretilmesi konularındaki yatırımların odak noktaları olacağını bildiren Suer, şöyle devam etti:

"Enerji, tüm dünyanın en önemli gündem maddesidir. ZiraatBank Bosna Hersek olarak özellikle ülkedeki yenilenebilir ve çevreci enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarla ilgilenmeye, özellikle enerji üretim kapasitesini artırıcı ve enerjide karbon emisyonunu azaltan yatırımların finansmanında yer almaya devam edeceğiz. Bu bağlamda güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi yatırımlarına ihtiyaç duyulan finansman desteği sağlanacaktır."

- 330 PERSONELLİ BANKANIN 2 YENİ ŞUBESİ DAHA AÇILACAK

Bülent Suer, enerjide yeşil dönüşümün sadece mevcut kapasite artışıyla sağlanamayacağına inandıklarını ifade ederek, bu bağlamda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yatırımlara da finansman desteği sağlayacaklarını, ısı izolasyonu, iklim koruma ve binaların yalıtımı için yapılacak yatırımların bankanın temel ilgi alanlarından olacağını söyledi.

Dijitalleşme kavramını önceleyeceklerini vurgulayan Suer, "Bireysel müşterilerimize yönelik konut kredisi, tüketici kredisi ve diğer bireysel ürün yelpazesine konu kredi unsurlarında aktif ve tercih edilebilir ürünleri rekabetçi bir anlayışla ortaya koyacağız. Sadece şubelerde değil, dijital kanallarda da kredi başvurularını yapılabilir hale getireceğiz. Özetle, bireysel müşterilerimize yönelik çok daha etkin, çok daha ulaşılabilir bir banka olacağız." şeklinde konuştu.

Bölge ülkeleri ve Türkiye ile olan ticaret hacminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüleceğini aktaran Suer, dış ticaret alanındaki etkinliklerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Suer, ülkedeki toplam personel sayılarının 330 olduğunu belirterek, 16 Ocak'ta Mostar Rondo ve Siroki Brijeg'de iki yeni şubenin açılışının yapılacağını ve toplam şube sayılarının 34 olacağını bildirdi.

