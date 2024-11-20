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Ekonomi

Kardeş ülkeden Türkiye'nin savunma sanayi atılımlarına övgü: Kendi başarımız olarak görüyoruz

Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticaret hacminin 6 milyar doları aştığını söyleyen Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Türkiye'nin savunma sanayinde özellikle büyük yatırımlar yaptığını vurgulayarak, 'Türkiye'nin başarılarını kendi başarımız olarak görüyoruz.' dedi.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 18:01 - Güncelleme:
Kardeş ülkeden Türkiye'nin savunma sanayi atılımlarına övgü: Kendi başarımız olarak görüyoruz
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Sapiyev, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensupları, akademisyenler ve araştırmacılarla bir araya geldi.

Ülkesinin kalkınma projelerinin ve uluslararası tanınırlığının arttığını belirten Sapiyev, Kazakistan'ın bu yıl 6 uluslararası örgütte başkanlık yaptığını söyledi.

TÜRK İŞ İNSANLARININ AÇTIĞI FABRİKA SAYISI 71'İ BULDU

Türkiye'den 380 milyon civarında doğrudan yatırım çektiklerini anlatan Sapiyev, Türk iş insanlarının Kazakistan'da açtığı fabrika sayısının 71'i bulduğunu aktardı.

Vatanımıza milletimize hayırlı olsun

SAVUNMA SANAYİ BAŞARILARINA ÖVGÜ

Sapiyev, Türkiye'nin savunma sanayinde özellikle büyük yatırımlar yaptığını vurgulayarak, "Türkiye'nin başarılarını kendi başarımız olarak görüyoruz." dedi.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmini daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Sapiyev, "Ticaret hacmimiz 6 milyar doları aştı." ifadesini kullandı.

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