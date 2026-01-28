Ete, Umman'ın başkenti Maskat'ta, 2-4 Şubat'ta düzenlenecek ve AA'nın da global iletişim ortağı olduğu, "OMNEX 2026 Umman-Türkiye İş Formu ve Uluslararası Ticaret Fuarı"na, ilişkin değerlendirmede bulundu.

OMNEX 2026'nın, sıradan bir fuar organizasyonunun ötesinde, geleceğin yatırım ve üretim modellerine odaklanan, kapsayıcı bir işbirliği platformu olduğuna işaret eden Ete, etkinlikte Türkiye'nin "Onur Konuğu" seçilmesinin, sembolik bir jestten çok daha derin bir anlam taşıdığını söyledi.

Umman'ın, Türkiye'yi sadece ticaret ortağı değil, stratejik, güvenilir ve uzun vadeli bir yol arkadaşı olarak konumlandırdığına dikkati çeken Ete, "OMNEX 2026 Umman-Türkiye İş Formu ve Uluslararası Ticaret Fuarı ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, daha ileri bir noktaya taşımayı amaçlıyoruz. Türkiye, üretim kabiliyeti, sanayi altyapısı ve mühendislik gücüyle, Umman'ın ekonomik çeşitlendirme hedeflerine somut katkı sunabilecek bir ülke." ifadelerini kullandı.

Ete, iki ülke arasındaki ilişkilerin, Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) mekanizmasıyla sürdürülebilir bir zemine oturduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık arasındaki üst düzey ziyaretlerin yarattığı diplomatik ivmenin, ekonomik alandaki en net yansımasının da bu forum olacağını vurguladı.

UMMAN, YATIRIMCILAR İÇİN "GÜVENLİ LİMAN"

Türk yatırımcılar için Umman'ın sunduğu avantajlara değinen Ete, ülkenin değerli ve sabit kur rejimine sahip para birimi ile politik istikrarının, finansal öngörülebilirliği artırdığını bildirdi.

Umman'ın bölgesindeki "sıfır sorun" yaklaşımına vurgu yapan Ete, "Umman, Körfez İş Birliği Konseyi (GCC) pazarına giriş için düşük maliyetli ve stratejik bir üretim üssü konumunda. Ayrıca Umman'ın ABD ile olan Serbest Ticaret Anlaşması (STA), burada üretim yapan firmalar için ABD pazarına gümrüksüz erişim imkanı sağlıyor. Öte yandan Umman, tarihi ve kültürel bağları sayesinde, Doğu Afrika pazarına doğal bir geçiş noktası niteliğinde. Mevcut ticaret hacminin, çok daha yukarılara taşınabileceği bir zemin var." değerlendirmesinde bulundu.

Ete, OMNEX 2026'nın sanayi, enerji, lojistik, turizm, inşaat, eğitim ve sağlık gibi geniş bir sektörel yelpazeye sahip olduğunun altını çizerek, forumun sadece büyük ölçekli şirketlere değil, KOBİ ve girişimcilere de hitap edecek şekilde tasarlandığını aktardı.

İşbirliğinin, kültürel boyutuna da önem verdiklerini dile getiren Ete, "Ekonomik işbirliklerinin kalıcılığı için kültürel bağların da güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışla forum kapsamında, gastronomi ve kültür festivali ile geleneksel moda gösteri programı da gerçekleştirilecek." dedi.

"OMNEX 2026, BÖLGESEL VE KÜRESEL ÖLÇEKTE BİR YATIRIM EKOSİSTEMİ"

Fuarın, Umman'ın ekonomik dönüşüm projesi "Vizyon 2040" ile doğrudan ilişkili olduğunu belirten Ete, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji tecrübesinin, söz konusu ülkenin hedeflerine ulaşmada katalizör rol üstlenebileceğini, Türk şirketlerinin de altyapıdan teknoloji transferine kadar birçok alanda somut katkılar sunabileceğini söyledi.

Ete, OMNEX 2026'nın, bölgesel ve küresel ölçekte Körfez, Orta Doğu, Afrika ve Asya'yı kapsayan bir yatırım ekosistemini bir araya getirdiğine işaret ederek, Türk iş dünyasına şu mesajı verdi:

"OMNEX 2026'yı pasif bir izleyici olarak değil, aktif bir oyuncu olarak değerlendirin. Bugün burada atılacak adımlar, Türkiye ile Umman arasındaki ekonomik ilişkilerin yönünü ve derinliğini belirleyecek nitelikte. Bu platformu, geleceğe birlikte yapılan stratejik bir yatırım olarak görmek gerekiyor."