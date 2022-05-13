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Ekonomi

Kardeş ülkeden yeni rekor! Tam 7,6 milyar metreküp

Kardeş ülke Azerbaycan doğal gaz satışında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 17,4'lük bir artışla 7,6 metreküplük gaz arzı gerçekleştirdi. Söz konusu gaz arzının 3,5 milyar metreküplük kısmı Avrupa'ya sağlandı.

13 Mayıs 2022 Cuma 05:12 - Güncelleme:
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Kardeş ülke Azerbaycan'da yayımlanan bir rapora göre, yurtdışına gaz satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 artarak 7,6 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE'YE 2,9 MİLYAR METREKÜP GAZ ARZI SAĞLANDI

Enerji Bakanlığı, bu yıl Ocak-Nisan döneminde Türkiye'ye 2,9 milyar metreküp, Avrupa'ya 3,5 milyar metreküp ve Gürcistan'a 1,2 milyar metreküp gaz satıldığını söyledi. Bu dönemde Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı sistemine 36 milyon metreküp gaz verildi.

Bu dönemde TANAP üzerinden Türkiye'ye yaklaşık 2 milyar metreküp gazın taşındığını bildirildi.

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