Kardeş ülkeden yeni rekor! Tam 7,6 milyar metreküp

Kardeş ülke Azerbaycan'da yayımlanan bir rapora göre, yurtdışına gaz satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 artarak 7,6 milyar metreküp olarak gerçekleşti.
Enerji Bakanlığı, bu yıl Ocak-Nisan döneminde Türkiye'ye 2,9 milyar metreküp, Avrupa'ya 3,5 milyar metreküp ve Gürcistan'a 1,2 milyar metreküp gaz satıldığını söyledi. Bu dönemde Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı sistemine 36 milyon metreküp gaz verildi.
Bu dönemde TANAP üzerinden Türkiye'ye yaklaşık 2 milyar metreküp gazın taşındığını bildirildi.