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Ekonomi

Kardeş ülkenin ezeli rakibi endişeli! Türkiye'nin stratejik desteği denizdeki statükoyu değiştirebilir

Pakistan'ın donanma filosunu güçlendirmesinin ezeli rakibi Hindistan'ı endişelendirdiğini yazan Asya basını, Türkiye'nin desteğine vurgu yaptı. Türkiye'nin Pakistan'ın donanma filosunun modernizasyonunda kilit rol oynadığı belirtilirken Türkiye ile stratejik işbirliğinin Pakistan'ı gerçek bir bölgesel deniz gücüne dönüştürerek statükoyu değiştirebileceği kaydedildi.

Star Gazetesi23 Temmuz 2023 Pazar 12:04 - Güncelleme:
Kardeş ülkenin ezeli rakibi endişeli! Türkiye'nin stratejik desteği denizdeki statükoyu değiştirebilir
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Asya basını, Pakistan'ın komşusu Hindistan ile 10 yıllardır devam eden gergin ilişkiler nedeniyle donanma kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarını yayımladığı analiz yazısıyla ele aldı.

Türkiye ve Çin'in Pakistan Deniz Kuvvetlerinin modernizasyonuna yardım etmesinin Hindistan için ne anlama geldiğine ilişkin analiz yazısında birtakım değerlendirmelerde bulunuldu.

2028 yılına kadar teslim alınacak Yuan sınıfı Tip 039/041 dizel denizaltıları için Çin'le 5 milyar dolarlık anlaşma imzalayan İslamabad donanmasının filosunu geliştirmeye devam etmesinin Hindistan'ı endişelendirdiği belirtildi. Gelişmiş sensörler ve modern silahlarla donatılan bu denizaltıların taktik güç dengesini Pakistan lehine çevirecek bir gelişme olarak nitelendi.

2022'de hizmete giren ve Pakistan Donanmasının en gelişmiş gemisi olan Tuğrul fırkateynin karadan karaya süpersonik füzelerle donatıldığından bahsedildi. Bu gelişmiş fırkateynlerin envantere dahil edilmesinin Pakistan donanmasının uzak sularda faaliyet gösterme kabiliyetini artırdığı, bu yıl Çin donanmasıyla ortak tatbikatlarda bunu gösterdiğine dikkat çekildi.

Çin'in yanı sıra Türkiye'nin de Pakistan'ın donanma filosunun genişletilmesi ve modernizasyonunda kilit bir rol oynadığına vurgu yapılan yazıda, "2018 yılında Pakistan ve Türkiye, 4 Milgem sınıfı korvetin inşası için bir sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre Türkiye, Şubat 2025'e kadar Pakistan'a dört gemiyi teslim edecek" ifadeleri kullanıldı.

Pakistan'ın devam eden yüksek tonajlı savaş gemileri, bölgedeki güç projeksiyonunu geliştirme arzusunu yansıttığından söz edildi. Hindistan'ı endişelendirenin yalnızca savaş gemileriyle sınırlı kalmadığı belirtilirken Çin yapımı J-10 savaş uçağının Pakistan Deniz Kuvvetleri tarafından Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda deniz operasyonları gerçekleştirmek için kullanılabileceği ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK DESTEĞİ DENİZDEKİ STATÜKOYU DEĞİŞTİREBİLİR

Gelişmiş fırkateynler ve diğer silahlarla donatılmış güçlü bir Pakistan donanmasının Pekin'in Basra Körfezi'nden gelen Çin petrol ithalatının güvenliğini sağlama ve Hint Okyanusu'ndan geçen deniz yollarının kontrolünü ele geçirme konusundaki büyük planının bir parçası olduğu kaydedildi.

Analiz yazısında, "Şu anda Pakistan, ezeli rakibi Hindistan'ın deniz gücüne yaklaşamıyor, ancak devam eden modernizasyon çabası, Çin ve Türkiye ile yenilenen stratejik işbirliği, Pakistan'ı gerçek bir bölgesel deniz gücüne dönüştürerek statükoyu değiştirebilir" denildi.

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