Kardeş ülkeyle ekonomik köprü güçleniyor! Kısa vadede gerçekleşecek: ''5 milyar dolar'' hedefini katlama sinyali

Yılmaz, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Türkiye'nin, Türkmenistan ile ortak dil, ortak tarih ve ortak kültürden güç alan ilişkilerinin, devlet başkanlarının vizyoner liderliği sayesinde somut işbirliklerine ve kalıcı yatırımlara dönüşmeye devam ettiğini söyledi.

"Zengin doğal kaynakları, genç nüfusu ve sürdürülebilir büyüme potansiyeliyle Türkmenistan'ın stratejik önemi her geçen gün artmaktadır." diye konuşan Yılmaz, Türkiye'nin de bu potansiyeli, ortak kazanca dönüşecek şekilde değerlendirmek istediğini ifade etti.

Yılmaz, Türkiye'den bugüne kadar Türkmenistan'a yaklaşık 300 milyon dolarlık doğrudan yatırım gerçekleştirildiğini, müteahhitlikte ise 56 milyar dolarlık 1101 projenin yapıldığını bildirdi.

Devlet ve özel sektörün aynı hedefe yürüyen, birbirini tamamlayan iki ayrılmaz parça olduğunu belirten Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanlarımızın, liderlerimizin belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi var. Geçen yıl itibarıyla 2,2 milyar dolar seviyelerini gördük. Ancak bizim amacımız hızla bu 5 milyar dolara ulaşmak, ardından daha büyük hedeflere yürümeye devam etmek." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, DTİK gibi güçlü bir platform altında, Türkmenistan'da faaliyet gösteren iş insanlarını buluşturan toplantının, hem ortak sorunlara ortak çözümler üretmek hem de yeni işbirliklerinin kapısını aralamak için isabetli bir zemin olduğunu kaydetti.