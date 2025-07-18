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Ekonomi

Karış karış petrol ve doğal gaz arayacak! İkiz gemiler için tarih belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosuna yeni katılan 7'nci nesil 2 derin deniz sondaj gemisinin ilkinin ocakta, diğerinin şubatta göreve hazır olacağını bildirdi.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 09:48 - Güncelleme:
Karış karış petrol ve doğal gaz arayacak! İkiz gemiler için tarih belli oldu
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, mevcut üretimi artırmak ve yeni keşiflere yelken açmak amacıyla filosunu ikiz gemilerle güçlendirdi.

Henüz isimleri belirlenmeyen, 228 metre uzunlukta ve 42 metre genişliğindeki gemiler, satış sözleşmesinin imzalanmasının ardından Türkiye Petrolleri'ne devredildi.

Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemilerde helikopter pisti bulunuyor ve 200 personele yaşam alanı sunuyor. İnşası geçen yıl Güney Kore'de tamamlanan gemiler, yüksek kapasiteli 7'nci nesil gemi olarak adlandırılıyor. Ağır bakımları tamamlanan gemilerin 2029'a kadar kesintisiz operasyon yürütme kabiliyeti bulunuyor.

Gemilerin seçimi aşamasında sondaj masaları, makine daireleri, köprü üstündeki ve güvertedeki kritik ekipmanları incelenirken sondaj, gemi ve su altı sistemlerine yönelik çeşitli fonksiyon testleri ve güncel durum analizleri yapıldı. Zaman tasarrufu, operasyonel esneklik ve maliyet avantajı gibi kriterlere bakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, gemilerden ilkinin yaklaşık iki ay sonra Türkiye'de olacağını, akreditasyon ve sertifikasyon süreçlerinin ardından bir geminin 2026 ocak ayında, diğerinin de şubatta göreve hazır olacağını kaydetti.

- TÜRKİYE'NİN ENERJİ FİLOSU

Filoya katılan yeni gemilerle, Türkiye dünyanın en modern ilk 4 enerji filosu arasına katılıyor. Yeni gemilerin alımı öncesi Türkiye, en büyük 5'inci enerji filosuna sahipti. Enerji filosunda bulunan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri, aktif olarak Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda kullanılıyor.

Somali'deki ilk kıtalararası görevini tamamlayarak Mavi Vatan'a dönen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi yeni görevine Filyos'ta hazırlanırken Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi de Karadeniz'de görev yapıyor. Türkiye'nin enerji filosunda derin deniz sondaj ve sismik araştırma gemilerine ek olarak 11 destek gemisi, bir inşaat gemisi ve bir de yüzer üretim platformu bulunuyor.

Mavi Vatan'da gücümüz artıyor
  • sondaj gemisi
  • petrol
  • Alparslan Bayraktar

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