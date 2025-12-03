Kariyer personelinin maaşlarına zam

Maaşlarına zam yapılacak kariyer meslek mensupları, KPSS A grubundan aldıkları puanlara göre yapılan sıralamaya girenler arasından yazılı ve sözlü sınavla kamuya uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı olarak alınıyor.

En az üç yıl yetiştirilme sürecinden sonra uzmanlık tezi hazırlayan çalışanlar yeterlilik sınavı sonucunda yabancı dil şartını da sağlarlarsa uzman/müfettiş olarak atanıyorlar.

Yoğun eğitim sürecinden geçirilen ve saha tecrübesi edinen meslek mensupları kamunun yanı sıra özel sektör için de talep edilen personel haline geliyor.

YÖNETİCİLER KARİYER MESLEK PERSONELİ ARASINDAN SEÇİLİYOR

Kamu kurumlarının üst kademe yönetici kadrolarına yapılan atamalar büyük oranda kariyer meslek personeli arasından seçiliyor. Bu nedenle kariyer meslek personeli kamu yönetiminin potansiyel üst kademe yönetici adayları olarak da değerlendiriliyor. Devletin işleyişi ve geleceği bakımından önemli görevler icra eden kariyer meslek personelinin maaşlarının düşük kalması özel sektöre geçişi hızlandırmıştı.

DÜZENLEME KOMİSYONDAN GEÇTİ

Kariyer meslek mensuplarının istihdamının niteliğinin artırılması ve diğer meslekler ile aralarındaki dengenin yeniden tesis edilmesi için kritik adım atıldı. Plan ve Bütçe Komisyonunda tüm parti gruplarının imzası ile verilen "Merkez Teşkilatı Kariyer Uzmanlar ve Denetim Elemanları (Müfettiş, Kontrolör, vb.) ile Yöneticilerin Mali Haklarına Yönelik Düzenleme Yapılması Hakkında"ki önerge oybirliği ile kabul edilerek 2026 Bütçe Kanununa eklendi. Düzenlemeden yaklaşık 34.200 personel faydalanacak. Bu sayının yüzde 80'i kariyer meslek personelinden oluşurken, kalan kısmı ise yine çoğunluğu bu personel arasından atanan yöneticilerden oluşuyor.