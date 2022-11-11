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Ekonomi

Karsan ile ASELSAN arasında dev anlaşma

Karsan, e-JEST elektrikli minibüslerinin ASELSAN elektrikli çekiş sistemi bileşenleri kullanılarak üretilmesine ve ASELSAN'a satışına ilişkin 12,6 milyar avroluk sözleşme imzalandığını bildirdi.

AA11 Kasım 2022 Cuma 12:47 - Güncelleme:
Karsan ile ASELSAN arasında dev anlaşma
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Karsan'ın ASELSAN ile sözleşme imzalanmasına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Karsan ile ASELSAN arasında, e-JEST elektrikli minibüslerinin ASELSAN elektrikli çekiş sistemi bileşenleri kullanılarak üretilmesine ve ASELSAN'a satışına ilişkin anlaşmaya varılmış olup, 12 milyar 599 milyon 199,8 avro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Son araç teslimatının süresinin 20 ay olduğu bilgisi verilen açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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