Karsan Japonya pazarına girmeye hazırlanıyor

Karsan açıklamasına göre, Avrupa'da toplu taşımanın değişimine öncülük eden Karsan, yüksek teknolojiyi öne çıkaran yerli modelleriyle dünya çapında bir marka olma yolunda adımlarını hızlandırıyor.

Avrupa'da e-JEST ve e-ATAK modelleriyle elektrikli minibüs ve midibüs pazarlarında liderliği kimseye kaptırmayan Karsan, Kuzey Amerika pazarından sonra şimdi de Japonya pazarına girmek üzere distribütörlük için anlaştı.

Bu anlaşmayla Karsan, sağdan direksiyonlu e-JEST üzerindeki çalışmalarına da hız verecek. Japonya'da yapılan pazar araştırmalarda, e-JEST benzersiz kompakt boyutları ve yüksek teknolojisi ile daha çok turizm bölgelerinde ve yaşlı nüfusun bulunduğu şehirler tarafından talep görüyor.

Japonya'nın önde gelen şirketlerinden Altech Co. Ltd., 1976 yılında kuruldu. Endüstriyel makinelerin ithalatı ve satışını yapan bir şirket olarak Japon Borsası'nda da hissesi işlem gören, Asya kıtasında oldukça aktif olan olan Altech Co. Ltd.'nin, Japonya'nın yanı sıra Çin, Vietnam, Tayland ve Endonezya'da da iştirakleri ve operasyonları bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, Japonya pazarına uygun sağdan direksiyonlu e-JEST üretimi için çalışmaların devam ettiğini ve bu versiyon için bu yılın sonunda Japonya'da tanıtım planladıklarını belirtti.

Karsan e-JEST'in Avrupa'daki başarısını, Japonya pazarında da sürdürecek kadar başarılı bir ürün olduğunu vurgulayan Baş, "Avrupa'da elektrikli minibüs pazarının üç yıldır lideri olan e-JEST modelimizin kısa zamanda Japonya pazarında da çok büyük başarı elde edeceğine inanıyoruz. Japonya pazarına girerek, Türk otomotiv tarihinde de bir ilke imza atıyoruz. Kanada pazarı ile giriş yaptığımız Kuzey Amerika pazarının ardından dünyanın bir diğer ucundaki Japonya'da da Altech şirketi ile varlığımızı genişletiyoruz. Bu anlaşmayla birlikte Karsan, Avrupa'dan sonra Kanada'dan Japonya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada temsil edilir hale gelmiş olacak. Karsan olarak bu bölgelerde hem satış hem de satış sonrası servis hizmetlerimiz ile yer alacağız." değerlendirmesinde bulundu.