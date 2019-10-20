Kasada bilgi paylaşmayın

Uzmanlar, kişisel verilerin kötü amaçlarla işlenerek birer siber saldırı aracına dönüşmemesi için vatandaşı uyarıyor. Vatandaşın ‘kendi verisinin polisi’ olması gerektiğini belirten DPC Kişisel Veri Koruma Danışmanlığı CEO’su Sefa Karcıoğlu, kişisel verilerin sosyal medyada veya alışveriş sırasında kasada paylaşılmaması gerektiğini söyledi.

BİNİŞ KARTI UYARISI

Karcıoğlu indirim için cep telefonuna onay kodu yollayacağız denildiğini, oysa gelen mesajla neye izin verildiğinin bilinmediğini söyledi. Karcıoğlu “Kasaya gittiğinizde dikkatli olun. Kişisel verileriniz indirim miktarlarından daha önemli. Verilerinizi paylaşırken nerelerle paylaşılabileceğini sorgulayın. Bir çorap dahi satın aldığınızda veri talep ediyorlar. Cep telefonuna kod geldiğinde ispat yükü vatandaşa düşüyor” dedi. Karcıoğlu “Twitter düşüncelerimizi, Facebook arkadaşlarımızı ve akrabalarımızı, Linkedin de tüm iş geçmişimizi biliyor. Instagram ise günlük hayatımızın tüm detaylarına hâkim. Paylaşım yaparken neyi gözler önüne sergilediğinizi iyi düşünün. Sosyal medyada herkes uçağa biniş kartının fotoğrafını çekip paylaşıyor. Biniş kartlarının üzerinde TC kimlik numaralarımız yer alıyor” diye konuştu. Karcıoğlu cep telefonuna indirilen uygulamalara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek “Neye izin verdiğinize bakın “dedi.

VERİLERE DENETİM

Türkiye’nin kişisel verilerin korunması konusunda Avrupa standartlarına yaklaştığını belirten Sefa Karcıoğlu “Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), milyonları ilgilendiren kanunla ilgili yeni düzenlemeler yapıyor. Buna göre veri sorumlularının veri paylaşımı için vatandaştan ilk olarak açık rıza alması gerekiyor. Vatandaşın rızası dışında veri paylaşımı oluştuğunda E-Devlet üzerinden her ilde oluşturulan komisyonlara şikâyette bulunabilme hakkı var. KVKK ayrıca şirketlerin kanuna uyumlu hale gelmesi için çaba sarf ediyor” dedi.

AĞIR CEZALAR VAR

Sefa Karcıoğlu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (KVKK), yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’yi aşan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 31 Aralık’a kadar Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt yaptırmalarına karar verdiğini hatırlattı. Karcıoğlu “31 Aralık’a kadar VERBİS’e kayıt yaptırmayan veri sorumlularına 1 milyon 470 bin TL’ye varan cezalar gelecek” diye konuştu.

KRİTİK 5 UYARI