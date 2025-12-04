Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılında 11 ayın 4'ünde aylık mal ihracatı rekoru kırdık. Kasımda ihracatımız, olumsuz takvim etkisine rağmen yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, düzenlediği basın toplantısında kasım ayına ilişkin öncü dış ticaret verilerini açıkladı.

Bolat'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Kasım ayında yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırdık. Takvim etkisinin olumsuz etkisine rağmen ihracatımız yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yaklaşık 483 milyon dolar net artış sağladık. Toplam mal ihracatımız 270,6 milyar dolara yükseldi. 2025 yılının 11 ayının 9 ayında mal ihracatında aylık artışlar sağladık. 2025'in 4 ayında aylık mal ihracatı rekoru kırdık ve 2025'in ilk 11 ayında mal ihracatında 8,8 milyar dolar artış kaydedildi. Bunu aralık ayında 9-10 milyar dolara yükseltmek için canla başla çalışacağız.

HİZMETLER İHRACATINDA 5,1 MİLYAR DOLAR ARTIŞ

2025 yılının ilk 11 ayında hizmetler ihracatında yüzde 4,7 artış sağlanarak net 5,1 milyar dolar artış sağladık. Bunların sonucunda 2025 Kasım itibarıyla yıllıklandırılmış kasım ihracatımız 122,5 milyar dolara ulaşmış oldu. Bu yılın başında Cumhurbaşkanımızın yıl başlangıcı toplantısında bizlere vaaz ettiği 390 milyar dolarlık toplam mal ve hizmetler ihracatı rakamını kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmışda 393,1 milyar dolar seviyesine yükseltmiş olduk. Bu yıl geçen yılki rakamın 14 milyar dolar fazlasıdır.