Kasım ayı enflasyon farkı memur zammı, Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emekli ve memur maaşları için 5 aylık zam oranı kesinleşti. 2023 asgari ücret tespit toplantıları başlarken; Yapılacak olan zam oranı, emekli ve memurların aylığını da etkileyecek. Peki Kasım ayı enflasyon farkı memur zammı ne kadar oldu? 5 aylık emekli ve memur zam oranı yüzde kaç? İşte milyonlarca kişinin beklediği rakamlar

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği enflasyon oranları açıklandı. Emekli ve Memur maaşlarında yapılacak 2023 Ocak zammı öncesi etkili olacak enflasyon farkı da belli oldu.

KASIM AYI ENFLASYON FARKI MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?



Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu.

Zam oranlarının ardından yapılan hesaplamaya göre memurlara en az yüzde 15,11 zam yapılacak.

5 AYLIK EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI YÜZDE KAÇ?



Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, 5 aylık enflasyon verisi toplamda yüzde 14.04 oldu. Buna göre enflasyon oranı Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88, yıllık bazda ise yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

Memur maaşlarına zam, 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre yapılır.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak.

Temmuz ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 03.01. 2023 tarihinde netleşmiş olacak.