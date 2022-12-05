Kasım ayı kira artış oranı 2022 ne kadar oldu? Kira enflasyon oranı 2022 Kasım kira zammı hesaplama

Kasım ayı kira artış oranı 2022, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım ayında yıllık yüzde 84,39, aylık yüzde 2,88 oldu. Kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri, Kasım ayı kira artış oranını merak etmeye başladı. Kira zamları Enflasyon (TÜFE) rakamlarının 12 aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor. Peki Kira enflasyon oranı 2022 kaç? Kasım kira zam oranı nasıl hesaplanır? İşte, enflasyon rakamlarına göre Kasım 2022 kira zam oranı hesaplama yöntemi

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Kasım ayı enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklandı.

Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım ayında yıllık yüzde 84,39, aylık yüzde 2,88 oldu.

Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2022 NE KADAR OLDU?

11.06.2022 ile 01.07.2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak. Böylece kira zam oranı, mevcut kiranın yüzde 25'i olarak hesaplanacak. İşte Kasım ayı kira zam oranı hesaplaması...

KASIM 2022 KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 4.000,00 TL

Kira Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 1000,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 5000,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 60.000,00 TL