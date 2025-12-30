İSTANBUL 14°C / 3°C
Ekonomi

Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 8,6 oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Kasım ayında işsizlik oranı, yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle 31 aydır tekli hanelerde seyrini sürdürüyor. Gençlerde ise işsizlik oranı geçen yıla göre 0,4 puan azalarak yüzde 15,4 olarak gerçekleşti.' dedi.

IHA30 Aralık 2025 Salı 12:44 - Güncelleme:
Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 8,6 oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kasım ayında işsizlik oranı, yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle 31 aydır tekli hanelerde seyrini sürdürüyor" dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Kasım ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, attıkları her adımda istihdam kapasitesini ve işgücünü daha iyi bir seviyeye yükseltmek için gayret ettikleri belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"İstihdam sayımız, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi artarak 32 milyon 737 bin kişiye, istihdam oranımız ise 0,1 puan artarak yüzde 49,2'ye ulaştı. İşgücümüz, aynı dönemde 128 bin kişi artarak 35 milyon 834 bin kişiye, işgücüne katılma oranımız ise 0,1 puan artışla yüzde 53,8'e yükseldi. Etkin bir koordinasyon içerisinde uyguladığımız Orta Vadeli Program'ın sonuçlarını alıyoruz. Kasım ayında işsizlik oranı, yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle 31 aydır tekli hanelerde seyrini sürdürüyor. Gençlerde ise işsizlik oranı geçen yıla göre 0,4 puan azalarak yüzde 15,4 olarak gerçekleşti. Yenilikçi uygulamalarımız, emek ve insan odaklı politikalarımız ile ülkemizin güçlü geleceğini inşa edeceğiz."
  • işsizlik oranı
  • genç işsizlik
  • Vedat Işıkhan

