İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2023 Perşembe / 4 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6933
  • EURO
    31,1687
  • ALTIN
    1810.41
  • BIST100
    7665.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kasım kampanyaları mercek altında! Reklam Kurulu indirimle aldatmacaya ceza yağdıracak
Ekonomi

Kasım kampanyaları mercek altında! Reklam Kurulu indirimle aldatmacaya ceza yağdıracak

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, vatandaştan yüzlerce şikâyet gelince kasım indirimleri için harekete geçti. Kurul, tüketiciyi aldatanlara ceza yağdıracak.

Sabah16 Kasım 2023 Perşembe 08:00 - Güncelleme:
Kasım kampanyaları mercek altında! Reklam Kurulu indirimle aldatmacaya ceza yağdıracak
ABONE OL

Kasım ayının gelişi ile birlikte e-ticaret devleri "şahane, efsane, süper, mükemmel" gibi reklamlarla vatandaşa bazı ürün gruplarında yüksek indirimler vaat ederken, indirimlerin gerçekliğini araştırmak için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu harekete geçti. Kasım ayı başından bu yana Reklam Kurulu'na indirimlerle ilgili yüzlerce şikâyet geldiği öğrenildi. Kurul, "önce bindir, sonra indir" gibi yöntemlerle vatandaşı aldatan firmalara ağır cezalar uygulayacak.

Sabah'ın haberine göre, Ceza tebligatlarının bu hafta e-ticaret platformlarına gönderileceği öğrenilirken, Ticaret Bakanlığı da indirim yapılırken ürünün son 30 günlük fiyatından daha düşük fiyat sunulması konusunda firmaları uyardı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na kasım ayı indirimleri kapsamında vatandaşlardan yüzlerce şikâyet geldiği öğrenildi. Yüzde 70-80 gibi indirim vaatlerinin gerçeği yansıtmadığını, indirim uygulandığı iddia edilen bazı ürünlerin fiyatının ekim ayında da aynı olduğu şikayetlerde dile getirildi. Reklam Kurulu 14 Kasım'da toplanarak indirimlerin gerçek olup olmadığını araştırdı. Gerçek olmayan indirimler tespit eden kurul, önümüzdeki günlerde ceza tebligatlarını e-ticaret firmalarına ulaştıracak.

3.7 MİLYON CEZA KESİLMİŞTİ

Reklam Kurulu dönemsel olarak "Efsane, şahane indirimler" gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamlarına yönelik geçtiğimiz yıl 20 dosyaya ilişkin yaklaşık 3.7 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştı. Kurul bu yıl da yaptığı toplantı neticesinde gerçek olmayan indirimlerle vatandaşı aldatan e-ticaret firmalarına ceza yağdıracak. Öte yandan Ticaret Bakanlığı indirimli satış, kampanya ve uygulamalarında bulunan satıcılara yaptığı uyarıda ise, "İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktar açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmeli. Hangi mal veya hizmetlerin indirimli satışa konu edileceği veya ne kadar indirim uygulanacağı hususlarında anlam karışıklığına yol açarak tüketicileri yanıltabilecek veya gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilmemeli. Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınmalı. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin fiyatında indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınmalı. Fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı var ise, bu süre ve stok miktarı reklamlarda açıkça belirtilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.