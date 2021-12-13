Kasımda OPEC'in petrol üretimi arttı

AA 13 Aralık 2021 Pazartesi 15:59 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 15:59

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol arzı ise geçen ay bir önceki aya kıyasla günlük 880 bin varil artışla yaklaşık 98 milyon 280 bin varile yükseldi.

Bu dönemde OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi 590 bin varil artarak yaklaşık 70 milyon 560 bin varil oldu. OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise 290 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 720 bin varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28,2 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan ve Irak'ta artarken, Angola ve Libya'da düşüş görüldü.

Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Suudi Arabistan'da 101 bin varil, Irak'ta 91 bin varil artış gösterdi. Bununla birlikte üretim Angola'da 38 bin varil, Libya'da ise 15 bin varil geriledi.

- BU YIL KÜRESEL PETROL TALEBİ ARTACAK

OPEC, küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü ise bu yıl ve gelecek yıl için sabit tuttu. Buna göre, küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 5,7 milyon varil artarak 96 milyon 440 bin varile ulaşacak.

Gelecek yıl ise küresel petrol talebi 4 milyon 150 bin varil artarak günlük yaklaşık 100 milyon 590 bin varil olacak.

Raporda, OECD bölgesinde yüksek seyreden ulaşım yakıtı talebi nedeniyle küresel petrol talebi öngörüsünün bu yılın ilk yarısı için yükseltildiği, ancak bu yükselişin yılın 3. çeyreğinde Kovid-19 vakalarının yeniden artması ve Çin'de yavaş seyreden sanayi üretimi nedeniyle dengelendiği aktarıldı.

Dünyanın salgınla mücadelede daha donanımlı hale geldiğine işaret edilen raporda, yeni Omicron varyantının etkilerinin ise daha hafif ve kısa ömürlü olabileceği tahmin edildi.