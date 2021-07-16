Kastamonu mantısını dünyaya tattırmak istiyorlar

AA 16 Temmuz 2021 Cuma 11:43 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 11:43

İstanbul Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Ünal ile Başkan Vekili Hakkı Baykan, memleketleri Kastamonu'ya mantı fabrikası kurmaya karar verdi.

Seydiler Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikayı kurmak için çalışmalara başlayan Ünal ve Baykan, yaklaşık 6 milyon liralık yatırımla fabrikayı faaliyete geçirdi.

TKDK'den de yaklaşık 650 bin liralık makine ve ekipman desteği alınan fabrikada üretilen mantılar, paketlenerek satışa sunuluyor. Şimdilik yurt içinde satılan mantıların yurt dışına ihracı için de görüşmeler sürüyor.

Ayhan Ünal, AA muhabirine, aslen Kastamonulu olduğunu, 1985 yılından itibaren İstanbul'da yufka imalatı ve satışı yaptığını söyledi.

Kastamonu'nun geleneksel mantısını üretmek için 2018 yılında çalışmalara başladıklarını anlatan Ünal, "Amacımız Kastamonu'muzun geleneksel, tarihten gelen lezzetini ülkemize ve dünyaya duyurmak. Bunu başarmak için yola çıktık." dedi.

Fabrikada hayata geçirecekleri projelerle yapılan yatırımın 10 milyon liranın üzerine çıkacağını belirten Ünal, şunları kaydetti:

"TKDK'ye de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mantımızın özelliği, orijinali korunarak yapılıyor. Her şeyi yöremizden kullanıyoruz. Yöresel, kültürel bir mantı yapıyoruz. İnsanlarımızın sağlıklı beslenmesine çok önem veriyoruz. Annelerimizin, nenelerimizin yaptığı gibi yapıyoruz. Üretimini yaptıktan sonra tepsiye tek tek koyuyoruz. Bölgemizde bu şekilde bir tesis yok. Mantı kültürümüz yok olmasın, bunu gelecek kuşaklara aktarmak için üretiyoruz."

Fabrikalarında başlangıçta 10 kişinin çalıştığını aktaran Ünal, kapasitenin artmasıyla çalışan sayısının da artacağını bildirdi.

Hakkı Baykan ise Kastamonu mantısını dünyaya tanıtma hedefini gerçekleştirmek için yatırım yaptıklarını dile getirerek, "Memleketimiz için elimizden geleni ortağım Ayhan bey ile devam ettirmek için mücadele veriyoruz. Hedeflerimiz büyük. O hedeflerimize ulaşmak için mücadele vereceğiz." diye konuştu.