24 Ekim 2025 Cuma
Ekonomi

Katar ve Umman'dan Eurofighter alımı! Erdoğan: Müzakereler olumlu yönde seyrediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Katar ve Umman tarafıyla bir süredir devam eden Eurofighter savaş uçaklarının satın alımı konusunda muhataplarımızla konuyu ele aldık. Birçok teknik ayrıntıya sahip bu konuda yürüttüğümüz müzakereler olumlu yönde seyrediyor' dedi.

24 Ekim 2025 Cuma 11:07
Katar ve Umman'dan Eurofighter alımı! Erdoğan: Müzakereler olumlu yönde seyrediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Savunma Bakanımın eş güdümünde Katar ve Umman tarafıyla bir süredir devam eden Eurofighter savaş uçaklarının satın alımı konusunda muhataplarımızla konuyu ele aldık. Birçok teknik ayrıntıya sahip bu konuda yürüttüğümüz müzakereler olumlu yönde seyrediyor. Biri Katar, diğeri Umman. Şimdi bu görüşmeleri ben de yaptım. Savunma Bakanım, Dışişleri Bakanım, onlar da bu temasları gerçekleştirdiler. Bu görüşmeleri bundan sonraki süreçte de yürütecekler. Bunları süratle bir sonuca bağlayarak, inşallah Hava Kuvvetlerimizi çok daha güçlendirelim istiyoruz. Bu uçakların alımıyla birlikte Hava Kuvvetlerimiz çok daha güçlü hale gelecektir" ifadelerini kullandı.

