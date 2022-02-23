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Ekonomi

Katar'dan Avrupa'ya kötü haber: Rusya'nın yerini alamayız

Katar Enerji Bakanı Saad el-Kabi, Katar ya da başka herhangi bir ülkenin Rusya'nın Avrupa'ya sağladığı doğalgazı tek başına LNG olarak sağlamak için kapasitesi olmadığını açıkladı.

Bloomberg HT23 Şubat 2022 Çarşamba 09:15 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 09:15
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Katar Enerji Bakanı Saad el-Kabi yaptığı açıklamada Katar ya da başka bir ülkenin Rusya'nın Avrupa'ya sağladığı gazı LNG olarak sağlamak için yeterli kapasitesi bulunmadığını söyledi.

Katarda üretilen doğalgazın büyük bir kısmının uzun dönemli kontratlarla Asyalı alıcılara bağlı olduğunu belirten Saad el-Kabi, Katar'ın doğalgaz hacminin yalnızca yüzde 10-15'inin Avrupa'ya ihraç edilebileceğini dile getirdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Kabi, "Rusya Avrupa'nın ihtiyacının yüzde 30-40'ını sağlıyor. LNG ile bu açığı kapatabilecek tek bir ülkenin olduğunu düşünmüyorum" dedi. Kabi'nin LNG tedariğiyle ilgili değerlendirmesi Avrupa'nın enerji güvenliğiyle ilgili endişeleri daha da artırdı.

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