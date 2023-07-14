Katar'dan yeni teklif! Türkiye'de üretime başlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlıkta, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları cevapladı.



"KATAR'IN TEKLİFİYLE TÜRKİYE'DE (ÇİP KONUSUNDA) YENİ BİR ADIM ATACAĞIZ"

Çip konusunda Katar'la yürütülen bir proje olduğunu aktaran Kacır, "Türkiye çip endüstrisinde nispeten tecrübeli, iki önemli tecrübe var Türkiye'de. Biri savunma sanayinde milli akıllı mühimmatların foto detektör çiplerini biz TÜBİTAK'ta üretiyoruz, yani bu SİHA'larımızda kullandığımız akıllı mühimmatların çiplerini biz hali hazırda TÜBİTAK'ta Gebze yerleşkemizde üretiyoruz. Bu önemli bir kabiliyet, yani bu çok hassas ve yüksek teknoloji alanı aslında çip üretimi. Hani o temiz odalardaki standartların en ileri düzeyde olduğu bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla, burada hem üretim kabiliyetleri hem insan kaynağı anlamında bir tecrübe yakaladık. Zaten bu tecrübemiz sayesinde şimdi Katar'ın teklifiyle Türkiye'de yeni bir adım atacağız ve bu defa 65 nanometre çipleri inşallah, onların tabi kullanım alanı çok daha yaygın savunma sanayindeki ürettiklerimize kıyasla. Onları da inşallah Türkiye'de üretmeye başlayacağız, bir ortak yatırım inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.