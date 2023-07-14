İSTANBUL 38°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2023 Cuma / 26 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1637
  • EURO
    29,3085
  • ALTIN
    1644.2
  • BIST100
    6368.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Katar'dan yeni teklif! Türkiye'de üretime başlanacak
Ekonomi

Katar'dan yeni teklif! Türkiye'de üretime başlanacak

Çip konusunda Katar'la yürütülen bir proje olduğunu ifade eden Bakan Kacır, 'Katar'ın teklifiyle Türkiye'de yeni bir adım atacağız ve bu defa 65 nanometre çipleri inşallah, onların tabi kullanım alanı çok daha yaygın savunma sanayindeki ürettiklerimize kıyasla. Onları da inşallah Türkiye'de üretmeye başlayacağız, bir ortak yatırım inşallah gerçekleştireceğiz' dedi.

14 Temmuz 2023 Cuma 09:27 - Güncelleme:
Katar'dan yeni teklif! Türkiye'de üretime başlanacak
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlıkta, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları cevapladı.

"KATAR'IN TEKLİFİYLE TÜRKİYE'DE (ÇİP KONUSUNDA) YENİ BİR ADIM ATACAĞIZ"

Çip konusunda Katar'la yürütülen bir proje olduğunu aktaran Kacır, "Türkiye çip endüstrisinde nispeten tecrübeli, iki önemli tecrübe var Türkiye'de. Biri savunma sanayinde milli akıllı mühimmatların foto detektör çiplerini biz TÜBİTAK'ta üretiyoruz, yani bu SİHA'larımızda kullandığımız akıllı mühimmatların çiplerini biz hali hazırda TÜBİTAK'ta Gebze yerleşkemizde üretiyoruz. Bu önemli bir kabiliyet, yani bu çok hassas ve yüksek teknoloji alanı aslında çip üretimi. Hani o temiz odalardaki standartların en ileri düzeyde olduğu bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla, burada hem üretim kabiliyetleri hem insan kaynağı anlamında bir tecrübe yakaladık. Zaten bu tecrübemiz sayesinde şimdi Katar'ın teklifiyle Türkiye'de yeni bir adım atacağız ve bu defa 65 nanometre çipleri inşallah, onların tabi kullanım alanı çok daha yaygın savunma sanayindeki ürettiklerimize kıyasla. Onları da inşallah Türkiye'de üretmeye başlayacağız, bir ortak yatırım inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.