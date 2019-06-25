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Katargaz'dan Türkiye'ye ilk büyük LNG sevkiyatı

Katargaz, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemilerinden biri olan Q-Flex türü tankeriyle 207 bin metreküplük ilk büyük LNG sevkiyatını Türkiye'ye gerçekleştirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 210 bin metreküp kapasiteli Q-Flex türü Al-Sheehaniya adlı tanker, 30 Mayıs'ta Katar'ın Ras Laffan Limanı'ndan ayrıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katargaz Genel Müdürü Halid bin Halife el-Tani, "Marmara LNG Terminalinin son zamanlarda artan kapasitesi, Katargaz'ın dünyanın en büyük LNG gemilerini Türkiye'ye göndermesine imkan sağlıyor. 14 LNG tankeri ve yıllık 77 milyon ton üretim kapasitesiyle Katargaz, güvenilir LNG için artan müşteri talebini karşılamayı hedefliyor." ifadesini kullandı.

Başlangıçta konvansiyonel büyüklükteki gemileri barındıracak şekilde tasarlanan Marmara LNG Terminali, yapılan iyileştirmelerle son zamanlarda hem Q-Flex hem de Q-Max gemilerini barındıracak kapasiteye ulaştı.

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