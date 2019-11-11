Katar’ın kapıları Türk yatırımcıya açık

Türkiye ile stratejik müttefikliğinin yanında güçlü ekonomik ve ticari ilişkileri bulunan Katar, Türk iş dünyası için geniş ölçekte iş ve yatırım potansiyeli barındırıyor.

BİR ÇOK FIRSAT VAR

Katar Yatırım Geliştirme Ajansı Üst Yöneticisi Ali Alwaleed Al Sani, iki ülke ilişkilerini değerlendirdi. Türk yatırımcılar için Katar’da cazip imkanlar bulunduğunu belirten Al Sani, “Ülkemizde Türk firmaların sayısının arttığını gördükçe gurur duyuyoruz. Güçlü dostluğumuz ve ikili ilişkilerimiz dahilinde Türk firmalarına geniş iş ve yatırım potansiyeli sunuyoruz” dedi.

Türk şirketlerinin farklı yetenek ve uzmanlıklarının Katar’da memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Al Sani, şöyle devam etti: “Bugüne kadar Türk firmaları ağırlıkla inşaat sektöründe faaliyet gösterdi ve çalışmalarına devam ediyorlar. Artan sektörel çeşitliliği memnuniyetle karşılıyoruz. Türk firmalarınca medya ve kimyasal madde sektöründe heyecan verici yeni projeler yürütülüyor. Ayrıca hizmet sektöründe, lojistik, üretim ve bilgi teknolojilerinde önemli fırsatlar bulunuyor.”

Katar’ın Türk iş insanlarına oldukça elverişli bir iş ortamı sağladığını dile getiren Al Sani, iş fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtit. Sani şunları kaydetti: “Türk şirketleri iş vizesi, iş gücü hareketliliği, daimi ikamet, mülkiyet edinme ve cazip yerel fonlara erişim anlamında yatırım dostu düzenlemelerden rahatlıkla yaralanabilir. Yüzde 100 yabancı mülkiyet izni yanında, yabancı şirketler karlarının hepsini kendi ülkelerine götürebiliyor. Daha fazla Türk şirketini çekmeyi ve ağırlamayı dört gözle bekliyor, iş birliğimizin sürmesini istiyoruz.”