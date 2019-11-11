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Katar’ın kapıları Türk yatırımcıya açık

Katar, Basra Körfezi’ndeki stratejik konumu, 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olması, Katar Finans Merkezi ve Türk iş insanlarına sunduğu cazip fırsatlarla yeni yatırımcılarını bekliyor.

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Türkiye ile stratejik müttefikliğinin yanında güçlü ekonomik ve ticari ilişkileri bulunan Katar, Türk iş dünyası için geniş ölçekte iş ve yatırım potansiyeli barındırıyor. 

BİR ÇOK FIRSAT VAR 

Katar Yatırım Geliştirme Ajansı Üst Yöneticisi Ali Alwaleed Al Sani, iki ülke ilişkilerini değerlendirdi. Türk yatırımcılar için Katar’da cazip imkanlar bulunduğunu belirten Al Sani, “Ülkemizde Türk firmaların sayısının arttığını gördükçe gurur duyuyoruz. Güçlü dostluğumuz ve ikili ilişkilerimiz dahilinde Türk firmalarına geniş iş ve  yatırım potansiyeli sunuyoruz” dedi. 

Türk şirketlerinin farklı yetenek ve uzmanlıklarının Katar’da memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Al Sani, şöyle devam etti: “Bugüne kadar Türk firmaları ağırlıkla inşaat sektöründe faaliyet gösterdi ve çalışmalarına devam ediyorlar. Artan sektörel çeşitliliği memnuniyetle karşılıyoruz. Türk firmalarınca medya ve kimyasal madde sektöründe heyecan verici yeni projeler yürütülüyor. Ayrıca hizmet sektöründe, lojistik, üretim ve bilgi teknolojilerinde önemli fırsatlar bulunuyor.”  

Katar’ın Türk iş insanlarına oldukça elverişli bir iş ortamı sağladığını dile getiren Al Sani, iş fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtit. Sani şunları kaydetti: “Türk şirketleri iş vizesi, iş gücü hareketliliği, daimi ikamet, mülkiyet edinme ve cazip yerel fonlara erişim anlamında yatırım dostu düzenlemelerden rahatlıkla yaralanabilir. Yüzde 100 yabancı mülkiyet izni yanında, yabancı şirketler karlarının hepsini kendi ülkelerine götürebiliyor. Daha fazla Türk şirketini çekmeyi ve ağırlamayı dört gözle bekliyor, iş birliğimizin sürmesini istiyoruz.”

5 YILLIK HACİM 4.6 MİLYAR DOLAR 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmi 2014-2018 döneminde yaklaşık 4 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde Türkiye’nin toplam ihracatı 2 milyar 952 milyon doları geçerken 2014-2018 döneminde ihracat 3 katına çıktı.      

 

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