Katar’ın OPEC kararı Türkiye’nin önünü açacak

Katar Enerji Bakanı Saad Şeride el-Kabi, Ocak 2019’da OPEC’ten ayrılacaklarını, Katar’ın doğalgaz üretimine odaklanacağını açıkladı. Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi (CESD) Direktörü Prof. Dr. Volkan Ediger, Arap yarımadasının Katar ve Suudi Arabistan ekseninde ikiye bölündüğünü, kararın bu durumun yansıması olduğunu söyledi.

Alternatif yapı

Katar’ın kararının petrol fiyatlarını kalıcı şekilde etkilemeyeceğini ifade eden Ediger, “Katar’ın LNG’deki liderliği önemli. Spot LNG satıyor. Orada fiyat artışı olabilir. Türkiye’de spot piyasada çok cüzi alım yaptığı için bizi fazla etkilemez” dedi. Rusya ve İran öncülüğünde doğalgazda OPEC benzeri bir oluşum bulunduğuna dikkat çeken Ediger, Katar’ın bu ittifaka kayabileceğini ifade ederek, “Önümüzdeki dönemde petrolle gaz birbirinden iyice ayrılabilir” dedi.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ise Katar’ın petrol üretiminin OPEC içindeki payının yüzde 2 olduğunu, ayrılma kararının petrol fiyatları üzerine tek başına ciddi bir etki yaratmayacağını söyledi. Ortadoğu’daki karışıklık yaratma potansiyeli açısından ise kararın önemli olduğunu ifade eden Kumbaroğlu, bu çıkışın soru işaretlerini beraberinde getirdiğini söyledi. Gelecekte OPEC’e alternatif bir yapının gündeme gelebileceğini belirten Kumbaroğlu, “İhracatçıyla ithalatçıyı bir araya getirecek bir yapı olabilir. Türkiye de burada önemli bir rol oynar. Türkiye OPEC’ten bir hayır görmedi” diye konuştu. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan ise kararın petrol fiyatlarına etkisi üzerine, “OPEC’in yapısı artık iyice bir Suudi Arabistan karteline dönüştü, Katar buna tepki olarak çıkıyor” dedi.

(Milliyet)