Katılım bankacılığında 200 milyarlık eşik aşıldı

Finansal krizlere dayanıklılığını özellikle son 10 yılda net bir biçimde ortaya koyan katılım bankacılığı sektörü, Türkiye’deki hızlı büyümesini sürdürüyor. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre 2018 sonu itibariyle sektörde faaliyet gösteren Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım’ın toplam aktif büyüklükleri 206 milyar 653 milyon TL’ye ulaşmış durumda.

140 MİLYARLIK FON

Katılım bankacılığının toplam aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 29.2 büyürken, kullandırılan fonlarda yüzde 17, toplanan fonlarda ise yüzde 30 artış sergilendi. Katılım bankalarının 2018 yılı net dönem kârı, bir önceki yıla göre yüzde 34 artarak 2 milyar 123 milyon TL’ye ulaştı. Özkaynaklar toplamı ise 2018’de yüzde 22.9’luk artışla 16 milyar 769 milyon TL’ye yükseldi. Katılım bankaları tarafından toplanan fonlar 2017 yılında 107 milyar 441 milyon TL olarak gerçekleşirken bu rakam, 2018’de yüzde 30.3’lük artışla yaklaşık 140 milyar TL değerine ulaştı. Türkiye’de katılım bankacılığının toplam bankacılık sektöründeki payının artmasının yanı sıra Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki katılım bankacılığı pazar payı da artış gösterdi.2017 yılında Türkiye genelinde bin 32 şubeye sahip olan katılım bankaları, 2018’de şube sayısını yaklaşık yüzde 9 artırarak toplam bin 122 şubeye ulaştı.