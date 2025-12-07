Katilleri rahatsız eden kare: İsrail için bir felaket

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetli olarak gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

BAYRAKTAROĞLU'NUN ŞAM ZİYARETİ İSRAİL'İ RAHATSIZ ETTİ

Bayraktaroğlu'nun Şam ziyareti İsrail'de ses getirdi. Ziyareti yakından takip eden İsrail basını, "Bu hafta Suriye'de yayınlanan bir fotoğraf güvenlik teşkilatını çok rahatsız etti" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Suriye'de ayak sürdüğüne ve Suriye'ye ilişkin güvenlik-politik gerçekliği değiştirmek için altın bir fırsatı kaçırdığına işaret edildi.

Netanyahu'nun 7 Ekim'de güneyde yaşananların gelecekte Golan'da tekrarlanmasından korktuğunu belirten İsrail basını, "Dünya ülkeleri Suriye'yi terörizmi destekleyen ülkeler listesinden teker teker çıkarırken ve Trump da onu Beyaz Saray'da desteklerken, İsrail, hem içeride hem de dışarıda konumunu güçlendirmeye çalışan yeni Suriye Devlet Başkanı'na büyük büyük bir şüpheyle yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Katar, Suriye ve Hamas'tan oluşan Sünni ekseninin İsrail'i zorladığını kaydeden İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Suriye ile yeni bir güvenlik anlaşması yapmasının öneminden bahsetti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Suriye ziyaretinin askeri iş birliğini artırmayı amaçladığını yazan İsrail basını, "Bu sadece İHA ve hava savunma sistemleri gibi askeri teçhizat değil, aynı zamanda kaliteli bir ordu kurma konusunda kapsamlı bir deneyim de içeriyor. Bu, İsrail için bir felaket ve eğer etki edip liderlik etmek için acele etmezsek, kendimizi başkaları tarafından yönetilirken bulacağız" ifadelerini kullandı.

ŞAM'DA "SURİYE DEVRİMİ ASKERİ FUARI"

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesi ve ülkenin özgürlüğüne kavuşmasıyla sonuçlanan ilk yıl dönümü kapsamında, Suriye Savunma Bakanlığı ile Şam Valiliği'nin iş birliğiyle düzenlenen "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" 5 Aralık'ta ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarın açılışında, resmi ziyaret kapsamında Suriye'de bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu da fuara alanına gelerek incelemelerde bulundu. Bayraktaroğlu'na Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra da eşlik etti.